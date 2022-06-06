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İstanbul’da sokaktaki şüpheli çantanın içinden el bombası çıktı
İstanbul’da sokaktaki şüpheli çantanın içinden el bombası çıktı
Çağlayan’da tadilat yapılan bir binanın girişindeki şüpheli çanta içerisinde patlayıcıya benzer bir madde görülmesi üzerine polis alarma geçti. Bomba imha... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T15:16+0300
2022-06-06T15:16+0300
yaşam
istanbul
el bombası
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Olay, saat 12.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Öğle saatlerinde yurttaşlar, tadilat yapılan bir binanın içerisinde terk edilmiş bir çantada patlayıcıya benzer bir madde olduğunu gördü. Bunun üzerine vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.El bombası çıktıKısa sürede olay yerine gelen ekipleri, binanın girişine güvenlik şeridi çekerken, yolu ise bir süreliğine kapattı. Ardından pasaja giren bomba imha uzmanlarının yaptığını incelemeler sonucunda çantanın içerisinde el bombası olduğu anlaşıldı. Bomba güvenli bir şekilde etkisiz hale getirildikten sonra delil torbasına konularak incelenmek üzere emniyete götürüldü.Olayla ilgili bir kişi ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Vatandaşlar ise olanı biteni meraklı gözlerle izledi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili çantayı bırakanı bulmak için çalışma başlattı.
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istanbul, el bombası

İstanbul’da sokaktaki şüpheli çantanın içinden el bombası çıktı

15:16 06.06.2022
© Fotoğrafİstanbul’da sokaktaki şüpheli çantanın içinden el bombası çıktı
İstanbul’da sokaktaki şüpheli çantanın içinden el bombası çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© Fotoğraf
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Çağlayan’da tadilat yapılan bir binanın girişindeki şüpheli çanta içerisinde patlayıcıya benzer bir madde görülmesi üzerine polis alarma geçti. Bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemelerde şüpheli çantada el bombası olduğu belirlendi. Etkisiz hale getirilen el bombası, incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Olay, saat 12.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi.
Öğle saatlerinde yurttaşlar, tadilat yapılan bir binanın içerisinde terk edilmiş bir çantada patlayıcıya benzer bir madde olduğunu gördü. Bunun üzerine vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

El bombası çıktı

Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri, binanın girişine güvenlik şeridi çekerken, yolu ise bir süreliğine kapattı. Ardından pasaja giren bomba imha uzmanlarının yaptığını incelemeler sonucunda çantanın içerisinde el bombası olduğu anlaşıldı. Bomba güvenli bir şekilde etkisiz hale getirildikten sonra delil torbasına konularak incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili bir kişi ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Vatandaşlar ise olanı biteni meraklı gözlerle izledi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili çantayı bırakanı bulmak için çalışma başlattı.
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