https://tr.sputniknews.com/20220606/istanbulda-sokaktaki-supheli-cantanin-icinden-el-bombasi-cikti-1057041103.html

İstanbul’da sokaktaki şüpheli çantanın içinden el bombası çıktı

İstanbul’da sokaktaki şüpheli çantanın içinden el bombası çıktı

Çağlayan’da tadilat yapılan bir binanın girişindeki şüpheli çanta içerisinde patlayıcıya benzer bir madde görülmesi üzerine polis alarma geçti. Bomba imha... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T15:16+0300

2022-06-06T15:16+0300

2022-06-06T15:16+0300

yaşam

istanbul

el bombası

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Olay, saat 12.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Öğle saatlerinde yurttaşlar, tadilat yapılan bir binanın içerisinde terk edilmiş bir çantada patlayıcıya benzer bir madde olduğunu gördü. Bunun üzerine vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.El bombası çıktıKısa sürede olay yerine gelen ekipleri, binanın girişine güvenlik şeridi çekerken, yolu ise bir süreliğine kapattı. Ardından pasaja giren bomba imha uzmanlarının yaptığını incelemeler sonucunda çantanın içerisinde el bombası olduğu anlaşıldı. Bomba güvenli bir şekilde etkisiz hale getirildikten sonra delil torbasına konularak incelenmek üzere emniyete götürüldü.Olayla ilgili bir kişi ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Vatandaşlar ise olanı biteni meraklı gözlerle izledi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili çantayı bırakanı bulmak için çalışma başlattı.

istanbul

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istanbul, el bombası