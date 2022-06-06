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Kabine bugün toplanıyor: Ana gündem 3600 ek gösterge
Kabine bugün toplanıyor: Ana gündem 3600 ek gösterge
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün 3600 ek gösterge ve kira artışlarına yapılacak düzenleme gündemiyle toplanacak. 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T06:56+0300
2022-06-06T06:56+0300
politika
kabine toplantısı
recep tayyip erdoğan
3600 ek gösterge
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak.Gündemin en önemli başlıklarından biri memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi olacak.Kabine toplantısının ağırlıklı gündemini ekonomi oluşturacak.3600 ek gösterge düzenlemesi için nihai kararın verileceği toplantıda ayrıca enflasyon ve fahiş fiyat artışlarına yönelik alınacak tedbirler de masaya yatırılacak.Kira artışlarına yapılacak düzenleme yine gündemde olacak başlıklar arasında.Terörle mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeyine yapılacak yeni sınır ötesi harekat da gündemin bir başka sıcak başlığı.Toplantı sonrasında kameralar karşısına geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşmasında 3600 ek gösterge düzenlemesinin ayrıntılarını paylaşacak.
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kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan, 3600 ek gösterge

Kabine bugün toplanıyor: Ana gündem 3600 ek gösterge

06:56 06.06.2022
© AACumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün 3600 ek gösterge ve kira artışlarına yapılacak düzenleme gündemiyle toplanacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak.

Gündemin en önemli başlıklarından biri memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi olacak.

Kabine toplantısının ağırlıklı gündemini ekonomi oluşturacak.

3600 ek gösterge düzenlemesi için nihai kararın verileceği toplantıda ayrıca enflasyon ve fahiş fiyat artışlarına yönelik alınacak tedbirler de masaya yatırılacak.
Kira artışlarına yapılacak düzenleme yine gündemde olacak başlıklar arasında.
Terörle mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeyine yapılacak yeni sınır ötesi harekat da gündemin bir başka sıcak başlığı.
Toplantı sonrasında kameralar karşısına geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşmasında 3600 ek gösterge düzenlemesinin ayrıntılarını paylaşacak.
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