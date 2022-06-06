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Tokat'ta ormanlık alanda ceset parçaları bulundu: 'Kayıp polis' şüphesi
Tokat'ta ormanlık alanda ceset parçaları bulundu: 'Kayıp polis' şüphesi
Tokat’ın Almus ilçesinde bulunan ceset parçalarının kayıp polis memuruna ait olma ihtimali üzerinde duruluyor 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T21:10+0300
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türkiye
polis
tokat
almus
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Tokat'ın Almus ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedine ait olduğu belirlenen parçalar bulundu.İlçede TOKİ konutlarının üst kısmındaki ormanlık alanda ceset parçalarını görenler durumu polise bildirdi.Polis ekipleri güvenlik şeridine aldığı bölgede inceleme yaptı. Erkek cesedine ait olduğu belirlenen parçalar incelemenin ardından İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Cesedin 26 Ekim’de yıllık izne ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber almayan polis memuru 39 yaşındaki Musa Tüzün’e ait olduğunu değerlendiriliyor. Cesedin kime ait olduğunun DNA çalışmalarından sonra netlik kazanması bekleniyor.
türkiye
tokat
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polis, tokat, almus, ceset

Tokat'ta ormanlık alanda ceset parçaları bulundu: 'Kayıp polis' şüphesi

21:10 06.06.2022 (güncellendi: 21:14 06.06.2022)
© İHA / NURHAN İÇMEZTokat’ın Almus ilçesinde bulunan ceset parçalarının kayıp polis memuruna ait olma ihtimali üzerinde duruluyor
Tokat’ın Almus ilçesinde bulunan ceset parçalarının kayıp polis memuruna ait olma ihtimali üzerinde duruluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© İHA / NURHAN İÇMEZ
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Tokat’ın Almus ilçesinde bulunan ceset parçalarının kayıp polis memuruna ait olma ihtimali üzerinde duruluyor
Tokat'ın Almus ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedine ait olduğu belirlenen parçalar bulundu.
İlçede TOKİ konutlarının üst kısmındaki ormanlık alanda ceset parçalarını görenler durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri güvenlik şeridine aldığı bölgede inceleme yaptı. Erkek cesedine ait olduğu belirlenen parçalar incelemenin ardından İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cesedin 26 Ekim’de yıllık izne ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber almayan polis memuru 39 yaşındaki Musa Tüzün’e ait olduğunu değerlendiriliyor. Cesedin kime ait olduğunun DNA çalışmalarından sonra netlik kazanması bekleniyor.
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