https://tr.sputniknews.com/20220606/tokatta-ormanlik-alanda-ceset-parcalari-bulundu-kayip-polis-suphesi-1057056309.html

Tokat'ta ormanlık alanda ceset parçaları bulundu: 'Kayıp polis' şüphesi

Tokat'ta ormanlık alanda ceset parçaları bulundu: 'Kayıp polis' şüphesi

Tokat’ın Almus ilçesinde bulunan ceset parçalarının kayıp polis memuruna ait olma ihtimali üzerinde duruluyor 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T21:10+0300

2022-06-06T21:10+0300

2022-06-06T21:14+0300

türkiye

polis

tokat

almus

ceset

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Tokat'ın Almus ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedine ait olduğu belirlenen parçalar bulundu.İlçede TOKİ konutlarının üst kısmındaki ormanlık alanda ceset parçalarını görenler durumu polise bildirdi.Polis ekipleri güvenlik şeridine aldığı bölgede inceleme yaptı. Erkek cesedine ait olduğu belirlenen parçalar incelemenin ardından İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Cesedin 26 Ekim’de yıllık izne ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber almayan polis memuru 39 yaşındaki Musa Tüzün’e ait olduğunu değerlendiriliyor. Cesedin kime ait olduğunun DNA çalışmalarından sonra netlik kazanması bekleniyor.

türkiye

tokat

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polis, tokat, almus, ceset