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15 yaşındaki çocuk, okul önünde 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı
15 yaşındaki çocuk, okul önünde 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı
Ankara'da okul bahçesine gireceği sırada yaklaşık 10 köpeğin saldırısına uğrayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Efe, öğretmenlerinin müdahalesiyle kurtarıldı... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T18:07+0300
2022-06-07T18:07+0300
yaşam
ankara
sokak köpeği
saldırı
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Ankara'nın Çankaya ilçesindeki köpek saldırı sonrası yaralanan 15 yaşında lise öğrencisinin hastanedeki tedavisi sürüyor.Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 1'inci sınıf öğrencisi Efe Sarıkaya, önceki gün sabah okulun bahçesine gireceği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.Yaklaşık 10 köpeğin arasında kalan Efe, öğretmenlerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Efe, çağrılan ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedaviye alınan Efe'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Baba Feridun Sarıkaya, okulun önünde köpeklerin saldırısında yaralanan oğlunun bütün vücudunda diş izleri olduğunu söyledi.Efe'nin psikolojinin kötü durumda olduğuna dikkat çeken Baba Sarıkaya, ''Belediyenin bu konularda biraz daha sağduyulu davranmalarını bekliyoruz. Ben bir hayvan sever olarak çocuklarımızın güzelce yaşamasını ve sokaklarda korkmadan oyunlar oynamasını istiyorum. Benim çocuğum da hayvanları çok seviyor. Oğlumla birlikte sokakta hayvanlara yemekler verirdik; ama çocuklarımız da bu duruma gelmesin. Bu duruma kimsenin çocuğu gelmesin" diye konuştu.
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ankara, sokak köpeği, saldırı

15 yaşındaki çocuk, okul önünde 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı

18:07 07.06.2022
© DHA15 yaşındaki çocuk, okul önünde 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı
15 yaşındaki çocuk, okul önünde 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© DHA
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Ankara'da okul bahçesine gireceği sırada yaklaşık 10 köpeğin saldırısına uğrayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Efe, öğretmenlerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Efe, tedavi altında.
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki köpek saldırı sonrası yaralanan 15 yaşında lise öğrencisinin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 1'inci sınıf öğrencisi Efe Sarıkaya, önceki gün sabah okulun bahçesine gireceği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Yaklaşık 10 köpeğin arasında kalan Efe, öğretmenlerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Efe, çağrılan ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Efe'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Baba Feridun Sarıkaya, okulun önünde köpeklerin saldırısında yaralanan oğlunun bütün vücudunda diş izleri olduğunu söyledi.

Efe'nin psikolojinin kötü durumda olduğuna dikkat çeken Baba Sarıkaya, ''Belediyenin bu konularda biraz daha sağduyulu davranmalarını bekliyoruz. Ben bir hayvan sever olarak çocuklarımızın güzelce yaşamasını ve sokaklarda korkmadan oyunlar oynamasını istiyorum. Benim çocuğum da hayvanları çok seviyor. Oğlumla birlikte sokakta hayvanlara yemekler verirdik; ama çocuklarımız da bu duruma gelmesin. Bu duruma kimsenin çocuğu gelmesin" diye konuştu.
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