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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Türkiye vazgeçilmez ortağımız
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Türkiye vazgeçilmez ortağımız
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Pakistan, Yunanistan ve Türkiye ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Almanya için vazgeçilmez bir ortak... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
annalena baerbock
almanya
türkiye
ziyaret
ikili ilişkiler
ukrayna
ukrayna krizi
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bugün başlayacak olan ve 10 Haziran'a kadar sürecek Pakistan, Yunanistan ve Türkiye'yi kapsayan ziyaretleri öncesinde yazılı açıklama yaptı.Baerbock, "Türkiye'ye yapacağım ziyaret farklılıklar oluşturuyor. Başka hiçbir ülke ile olmayan farklı bağların bulunduğu Türkiye vazgeçilmez ortağımızdır. Almanya'da milyonlarca kalp, Almanya ve Türkiye için atıyor. Bana göre bu çift kalp atışı, çifte güç anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.Alman siyasetçi, “Türkiye ziyaretimde her yakın ilişkide olduğu gibi, Türk dostlarımızla açıkça NATO'nun önemi ve Finlandiya ve İsveç'in kabulü yoluyla NATO'nun güçlendirilmesini ele alacağız” dedi.Baerbock ayrıca, “İnsanlara umut veren Türkiye'nin arabuluculuğu başta olmak üzere, Türkiye'de ifade özgürlüğü, insan hakları, Avrupa Konseyi üyesi olarak yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi birçok konuyu görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.
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annalena baerbock, almanya, türkiye, ziyaret, ikili ilişkiler, ukrayna, ukrayna krizi

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Türkiye vazgeçilmez ortağımız

00:06 07.06.2022 (güncellendi: 00:09 07.06.2022)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Fotoğraf bankasına girAnnalena Baerbock
Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Pakistan, Yunanistan ve Türkiye ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Almanya için vazgeçilmez bir ortak olduğunu belirterek, Almanya’da milyonlarca kişinin kalbinin Almanya ve Türkiye için attığını ifade etti.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bugün başlayacak olan ve 10 Haziran'a kadar sürecek Pakistan, Yunanistan ve Türkiye'yi kapsayan ziyaretleri öncesinde yazılı açıklama yaptı.
Baerbock, "Türkiye'ye yapacağım ziyaret farklılıklar oluşturuyor. Başka hiçbir ülke ile olmayan farklı bağların bulunduğu Türkiye vazgeçilmez ortağımızdır. Almanya'da milyonlarca kalp, Almanya ve Türkiye için atıyor. Bana göre bu çift kalp atışı, çifte güç anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.
Alman siyasetçi, “Türkiye ziyaretimde her yakın ilişkide olduğu gibi, Türk dostlarımızla açıkça NATO'nun önemi ve Finlandiya ve İsveç'in kabulü yoluyla NATO'nun güçlendirilmesini ele alacağız” dedi.
Baerbock ayrıca, “İnsanlara umut veren Türkiye'nin arabuluculuğu başta olmak üzere, Türkiye'de ifade özgürlüğü, insan hakları, Avrupa Konseyi üyesi olarak yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi birçok konuyu görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.
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