https://tr.sputniknews.com/20220607/bagcilarda-bir-kisi-penceresi-acik-olan-eve--tirmanarak-girip-2-telefon-caldi-1057099677.html
Bağcılar'da bir kişi penceresi açık olan eve tırmanarak, 2 telefon çaldı
Bağcılar'da bir kişi penceresi açık olan eve tırmanarak, 2 telefon çaldı
Bağcılar'da penceresini açık gördüğü eve örümcek gibi tırmanarak giren kişi, 15 bin lira değerindeki iki cep telefonunu çaldı. Evdekilerin fark ettiği şüpheli... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T20:12+0300
2022-06-07T20:12+0300
2022-06-07T20:28+0300
bağcılar
türkiye
hırsızlık
örümcek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057100059_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_2d1136be2ee1433d89fb536d1bdebff3.jpg
İstanbul Bağcılar'da Kirazlı Mahallesi'nde yüzlerinde cerrahi maske olan, şapka ve kapüşon giyen iki kişi, sokak arasında çevrelerini kontrol ederek yürüdükleri sırada bir evin penceresinin açık olduğunu gördü.Yanındakinin yardımıyla birinci kattaki evin penceresine örümcek gibi tırmanan şüpheli, içeri girdi. Bir süre dakika evin içinde kalan şüpheli, yaklaşık 15 bin lira değerinde olduğu belirtilen iki cep telefonunu çaldı. Evdekilerin fark ettiği hırsızlık şüphelisi, telefonları da alıp girdiği pencereden park halindeki otomobilin üzerine atlayarak kaçtı.
bağcılar
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057100059_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_63ad21a4148c41749a01c1a950b36b2c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bağcılar, hırsızlık, örümcek
Bağcılar'da bir kişi penceresi açık olan eve tırmanarak, 2 telefon çaldı
20:12 07.06.2022 (güncellendi: 20:28 07.06.2022) Abone ol
Bağcılar'da penceresini açık gördüğü eve örümcek gibi tırmanarak giren kişi, 15 bin lira değerindeki iki cep telefonunu çaldı. Evdekilerin fark ettiği şüpheli girdiği pencereden park halindeki otomobilin üzerine atlayarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Bağcılar'da Kirazlı Mahallesi'nde yüzlerinde cerrahi maske olan, şapka ve kapüşon giyen iki kişi, sokak arasında çevrelerini kontrol ederek yürüdükleri sırada bir evin penceresinin açık olduğunu gördü.
Yanındakinin yardımıyla birinci kattaki evin penceresine örümcek gibi tırmanan şüpheli, içeri girdi.
Bir süre dakika evin içinde kalan şüpheli, yaklaşık 15 bin lira değerinde olduğu belirtilen iki cep telefonunu çaldı.
Evdekilerin fark ettiği hırsızlık şüphelisi, telefonları da alıp girdiği pencereden park halindeki otomobilin üzerine atlayarak kaçtı.