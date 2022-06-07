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https://tr.sputniknews.com/20220607/bagcilarda-bir-kisi-penceresi-acik-olan-eve--tirmanarak-girip-2-telefon-caldi-1057099677.html
Bağcılar'da bir kişi penceresi açık olan eve tırmanarak, 2 telefon çaldı
Bağcılar'da bir kişi penceresi açık olan eve tırmanarak, 2 telefon çaldı
Bağcılar'da penceresini açık gördüğü eve örümcek gibi tırmanarak giren kişi, 15 bin lira değerindeki iki cep telefonunu çaldı. Evdekilerin fark ettiği şüpheli... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
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bağcılar
türkiye
hırsızlık
örümcek
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İstanbul Bağcılar'da Kirazlı Mahallesi'nde yüzlerinde cerrahi maske olan, şapka ve kapüşon giyen iki kişi, sokak arasında çevrelerini kontrol ederek yürüdükleri sırada bir evin penceresinin açık olduğunu gördü.Yanındakinin yardımıyla birinci kattaki evin penceresine örümcek gibi tırmanan şüpheli, içeri girdi. Bir süre dakika evin içinde kalan şüpheli, yaklaşık 15 bin lira değerinde olduğu belirtilen iki cep telefonunu çaldı. Evdekilerin fark ettiği hırsızlık şüphelisi, telefonları da alıp girdiği pencereden park halindeki otomobilin üzerine atlayarak kaçtı.
bağcılar
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bağcılar, hırsızlık, örümcek

Bağcılar'da bir kişi penceresi açık olan eve tırmanarak, 2 telefon çaldı

20:12 07.06.2022 (güncellendi: 20:28 07.06.2022)
© DHABağcılar'da bir kişi penceresi açık olan eve tırmanarak girip, 2 telefon çaldı
Bağcılar'da bir kişi penceresi açık olan eve tırmanarak girip, 2 telefon çaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© DHA
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Bağcılar'da penceresini açık gördüğü eve örümcek gibi tırmanarak giren kişi, 15 bin lira değerindeki iki cep telefonunu çaldı. Evdekilerin fark ettiği şüpheli girdiği pencereden park halindeki otomobilin üzerine atlayarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Bağcılar'da Kirazlı Mahallesi'nde yüzlerinde cerrahi maske olan, şapka ve kapüşon giyen iki kişi, sokak arasında çevrelerini kontrol ederek yürüdükleri sırada bir evin penceresinin açık olduğunu gördü.
Yanındakinin yardımıyla birinci kattaki evin penceresine örümcek gibi tırmanan şüpheli, içeri girdi.
Bir süre dakika evin içinde kalan şüpheli, yaklaşık 15 bin lira değerinde olduğu belirtilen iki cep telefonunu çaldı.
Evdekilerin fark ettiği hırsızlık şüphelisi, telefonları da alıp girdiği pencereden park halindeki otomobilin üzerine atlayarak kaçtı.
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