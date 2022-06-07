https://tr.sputniknews.com/20220607/bagcilarda-bir-kisi-penceresi-acik-olan-eve--tirmanarak-girip-2-telefon-caldi-1057099677.html

Bağcılar'da bir kişi penceresi açık olan eve tırmanarak, 2 telefon çaldı

Bağcılar'da bir kişi penceresi açık olan eve tırmanarak, 2 telefon çaldı

Bağcılar'da penceresini açık gördüğü eve örümcek gibi tırmanarak giren kişi, 15 bin lira değerindeki iki cep telefonunu çaldı. Evdekilerin fark ettiği şüpheli... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T20:12+0300

2022-06-07T20:12+0300

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bağcılar

türkiye

hırsızlık

örümcek

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İstanbul Bağcılar'da Kirazlı Mahallesi'nde yüzlerinde cerrahi maske olan, şapka ve kapüşon giyen iki kişi, sokak arasında çevrelerini kontrol ederek yürüdükleri sırada bir evin penceresinin açık olduğunu gördü.Yanındakinin yardımıyla birinci kattaki evin penceresine örümcek gibi tırmanan şüpheli, içeri girdi. Bir süre dakika evin içinde kalan şüpheli, yaklaşık 15 bin lira değerinde olduğu belirtilen iki cep telefonunu çaldı. Evdekilerin fark ettiği hırsızlık şüphelisi, telefonları da alıp girdiği pencereden park halindeki otomobilin üzerine atlayarak kaçtı.

bağcılar

türkiye

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bağcılar, hırsızlık, örümcek