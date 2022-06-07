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Bakan Koca duyurdu: Dünyada sayılı, Türkiye'de ilk
Bakan Koca duyurdu: Dünyada sayılı, Türkiye'de ilk
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada sayılı Türkiye'de ilk defa yapılan kalp ameliyatını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
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Bursa Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyatla, kalbinde delik bulunan bir hasta kalbe giden bir damarın anormal seyir göstermesi sebebiyle klasik yöntem yerine karaciğerde açılan tünel ile kalbe ulaşılıp, deliğin kapatılması yöntemiyle tedavi edildi.Transhepatik ASD adı verilen tedavi yöntemiyle yapılan başarılı tedaviyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabı üzerinden 'Dünyada sayılı Türkiye'de ilk' başlığıyla duyurdu.
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fahrettin koca, kalp, ilk

Bakan Koca duyurdu: Dünyada sayılı, Türkiye'de ilk

22:03 07.06.2022 (güncellendi: 22:05 07.06.2022)
© İHAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© İHA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada sayılı Türkiye'de ilk defa yapılan kalp ameliyatını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Bursa Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyatla, kalbinde delik bulunan bir hasta kalbe giden bir damarın anormal seyir göstermesi sebebiyle klasik yöntem yerine karaciğerde açılan tünel ile kalbe ulaşılıp, deliğin kapatılması yöntemiyle tedavi edildi.
Transhepatik ASD adı verilen tedavi yöntemiyle yapılan başarılı tedaviyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabı üzerinden 'Dünyada sayılı Türkiye'de ilk' başlığıyla duyurdu.
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