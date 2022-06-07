https://tr.sputniknews.com/20220607/bakan-koca-duyurdu-dunyada-sayili-turkiyede--ilk-1057103962.html
Bakan Koca duyurdu: Dünyada sayılı, Türkiye'de ilk
Bakan Koca duyurdu: Dünyada sayılı, Türkiye'de ilk
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada sayılı Türkiye'de ilk defa yapılan kalp ameliyatını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T22:03+0300
2022-06-07T22:03+0300
2022-06-07T22:05+0300
fahrettin koca
türkiye
kalp
ilk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/1045097823_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_295436244a39ba50c5a9947104478188.jpg
Bursa Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyatla, kalbinde delik bulunan bir hasta kalbe giden bir damarın anormal seyir göstermesi sebebiyle klasik yöntem yerine karaciğerde açılan tünel ile kalbe ulaşılıp, deliğin kapatılması yöntemiyle tedavi edildi.Transhepatik ASD adı verilen tedavi yöntemiyle yapılan başarılı tedaviyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabı üzerinden 'Dünyada sayılı Türkiye'de ilk' başlığıyla duyurdu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/1045097823_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_5bd0cac8b8234f670cc93e7c923b2500.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fahrettin koca, kalp, ilk
Bakan Koca duyurdu: Dünyada sayılı, Türkiye'de ilk
22:03 07.06.2022 (güncellendi: 22:05 07.06.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada sayılı Türkiye'de ilk defa yapılan kalp ameliyatını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Bursa Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyatla, kalbinde delik bulunan bir hasta kalbe giden bir damarın anormal seyir göstermesi sebebiyle klasik yöntem yerine karaciğerde açılan tünel ile kalbe ulaşılıp, deliğin kapatılması yöntemiyle tedavi edildi.
Transhepatik ASD adı verilen tedavi yöntemiyle yapılan başarılı tedaviyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabı üzerinden 'Dünyada sayılı Türkiye'de ilk' başlığıyla duyurdu.