https://tr.sputniknews.com/20220607/bursada-siyanobakteri-artisi-nedeniyle-iznik-golune-girmek-yasaklandi-1057071843.html
Bursa'da siyanobakteri artışı nedeniyle İznik Gölü'ne girmek yasaklandı
Bursa'da siyanobakteri artışı nedeniyle İznik Gölü'ne girmek yasaklandı
İznik Gölü’nde yaşanan siyanobakteri artışı nedeniyle göle girmek geçici olarak yasaklandı. Gölü yeşil renge boyayan bakteri hakkında açıklama yapan uzmanlar... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T10:11+0300
2022-06-07T10:11+0300
2022-06-07T10:11+0300
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iznik
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Bursa'da İznik Gölü'ne girmek geçici olarak yasaklandı. Uzmanlar, İznik Gölü’nü yeşil renge boyayan bakteri hakkında açıklamalarda bulundu."GÖLÜN KULLANIMINI KISITLAMAK GEREKİYOR"Sosyal medyadan açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, “İznik Gölünde son birkaç gündür yüksek seviyede Siyanobakteri artışı var. Önlem olarak birçok ülkede olduğu gibi başta yüzme amaçlı gölün kullanımını kısıtlamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Reyhan Akçaalan da, “İznik Gölü’nde aşırı siyanobakteri artışı var. Özellikle insanların göle yüzmeye girdiği bölgelerde durum bu şekilde. Bu süreçte artış toksik olabileceğinden göle girilmemesi yönünde uyarıların konulması doğru olacaktır. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde İznik Gölü bize bir şeyleri yanlış yaptığımızı hatırlatıyor” paylaşımında bulundu.Uzmanların açıklamalarının ardından İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İznik Gölü’nde yüzmeyi geçici olarak yasaklayan uyarı tabelaları astı.Albay, “Ülkemizde ilk kez bir halk plajı yoğun siyanobakteri artışı nedeniyle yüzmeye kapatıldı. 30 yılı aşkın süredir verdiğimiz emek sonunda karşılık buldu. Tabelaya rağmen hala yüzen kişiler olsa da farkındalığın artmasıyla bu sorun da çözülecektir” dedi.SİYANOBAKTERİ NEDİR?Siyanobakteri, hava sıcaklıkları ve sudaki azot ile fosfor artışı nedeniyle oluşan bitkisel plankton türüdür. Uzmanlar, siyanobakterilerin aşırı çoğalmaları sıklığı giderek artan ve tüm su kaynaklarını tehdit eden önemli bir sorun olduğuna da dikkat çekiyor.
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Bursa'da siyanobakteri artışı nedeniyle İznik Gölü'ne girmek yasaklandı
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İznik Gölü’nde yaşanan siyanobakteri artışı nedeniyle göle girmek geçici olarak yasaklandı. Gölü yeşil renge boyayan bakteri hakkında açıklama yapan uzmanlar, insanların yüzmek için göle girmemeleri gerektiğini vurguladı.
Bursa'da İznik Gölü'ne girmek geçici olarak yasaklandı. Uzmanlar, İznik Gölü’nü yeşil renge boyayan bakteri hakkında açıklamalarda bulundu.
"GÖLÜN KULLANIMINI KISITLAMAK GEREKİYOR"
Sosyal medyadan açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, “İznik Gölünde son birkaç gündür yüksek seviyede Siyanobakteri artışı var. Önlem olarak birçok ülkede olduğu gibi başta yüzme amaçlı gölün kullanımını kısıtlamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.
İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Reyhan Akçaalan da, “İznik Gölü’nde aşırı siyanobakteri artışı var. Özellikle insanların göle yüzmeye girdiği bölgelerde durum bu şekilde. Bu süreçte artış toksik olabileceğinden göle girilmemesi yönünde uyarıların konulması doğru olacaktır. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde İznik Gölü bize bir şeyleri yanlış yaptığımızı hatırlatıyor” paylaşımında bulundu.
Uzmanların açıklamalarının ardından İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İznik Gölü’nde yüzmeyi geçici olarak yasaklayan uyarı tabelaları astı.
Albay, “Ülkemizde ilk kez bir halk plajı yoğun siyanobakteri artışı nedeniyle yüzmeye kapatıldı. 30 yılı aşkın süredir verdiğimiz emek sonunda karşılık buldu. Tabelaya rağmen hala yüzen kişiler olsa da farkındalığın artmasıyla bu sorun da çözülecektir” dedi.
SİYANOBAKTERİ NEDİR?
Siyanobakteri, hava sıcaklıkları ve sudaki azot ile fosfor artışı nedeniyle oluşan bitkisel plankton türüdür. Uzmanlar, siyanobakterilerin aşırı çoğalmaları sıklığı giderek artan ve tüm su kaynaklarını tehdit eden önemli bir sorun olduğuna da dikkat çekiyor.