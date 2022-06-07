https://tr.sputniknews.com/20220607/cumhurbaskani-kararlari-resmi-gazetede-1057064965.html

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de: Konya'da Çamlık Mağaraları bölgesi milli park oldu

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de: Konya'da Çamlık Mağaraları bölgesi milli park oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nın sınırları yeniden belirlenirken, Konya'nın Derebucak ilçesindeki... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T01:12+0300

2022-06-07T01:12+0300

2022-06-07T01:15+0300

resmi gazete

milli park

recep tayyip erdoğan

türkiye

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Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nın sınırlarının yeniden tespiti ile Konya'nın Derebucak ilçesindeki Çamlık Mağaraları'nın bulunduğu bölgenin milli park olarak belirlenmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nın sınırları Resmi Gazete'de yer alan harita ve koordinat listesinde belirtildiği şekilde değiştirildi.Konya'nın Derebucak ilçesi sınırları içinde bulunan Çamlık Mağaraları'nın olduğu bölgesi ise "Derebucak Çamlık Mağaraları Milli Parkı" olarak belirlendi.Kararda milli parkın alanını gösteren harita ve koordinat listesi de yer aldı.

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resmi gazete, milli park, recep tayyip erdoğan