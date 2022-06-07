Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220607/cumhurbaskani-kararlari-resmi-gazetede-1057064965.html
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de: Konya'da Çamlık Mağaraları bölgesi milli park oldu
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de: Konya'da Çamlık Mağaraları bölgesi milli park oldu
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nın sınırları yeniden belirlenirken, Konya'nın Derebucak ilçesindeki... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T01:12+0300
2022-06-07T01:15+0300
resmi gazete
milli park
recep tayyip erdoğan
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/05/1044664111_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c23273a58f231385228e943ebecc5e1d.jpg
Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nın sınırlarının yeniden tespiti ile Konya'nın Derebucak ilçesindeki Çamlık Mağaraları'nın bulunduğu bölgenin milli park olarak belirlenmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nın sınırları Resmi Gazete'de yer alan harita ve koordinat listesinde belirtildiği şekilde değiştirildi.Konya'nın Derebucak ilçesi sınırları içinde bulunan Çamlık Mağaraları'nın olduğu bölgesi ise "Derebucak Çamlık Mağaraları Milli Parkı" olarak belirlendi.Kararda milli parkın alanını gösteren harita ve koordinat listesi de yer aldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/05/1044664111_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_677f2f97efde1d1d46923651c6795a51.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
resmi gazete, milli park, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de: Konya'da Çamlık Mağaraları bölgesi milli park oldu

01:12 07.06.2022 (güncellendi: 01:15 07.06.2022)
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nın sınırları yeniden belirlenirken, Konya'nın Derebucak ilçesindeki Çamlık Mağaraları'nın bulunduğu bölge milli park oldu
Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nın sınırlarının yeniden tespiti ile Konya'nın Derebucak ilçesindeki Çamlık Mağaraları'nın bulunduğu bölgenin milli park olarak belirlenmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nın sınırları Resmi Gazete'de yer alan harita ve koordinat listesinde belirtildiği şekilde değiştirildi.
Konya'nın Derebucak ilçesi sınırları içinde bulunan Çamlık Mağaraları'nın olduğu bölgesi ise "Derebucak Çamlık Mağaraları Milli Parkı" olarak belirlendi.
Kararda milli parkın alanını gösteren harita ve koordinat listesi de yer aldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала