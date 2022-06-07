https://tr.sputniknews.com/20220607/londrada-metro-calisanlari-24-saatlik-greve-gitti-1057062184.html

Londra’da metro çalışanları 24 saatlik greve gitti

Londra’da metro çalışanları 24 saatlik greve gitti

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaklaşık 4 bin metro çalışanı iş kayıpları, çalışma koşulları ve emeklilik maaşlarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle greve gitti. 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T00:09+0300

2022-06-07T00:09+0300

2022-06-07T00:11+0300

dünya

ingiltere

londra

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057061905_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_5dec0f3222dccf5f7f3f6f20eef34246.jpg

Demiryolu, Deniz ve Ulaşım Çalışanları Ulusal Sendikası'nca (RMT) başlatılan grev nedeniyle başkentteki çok sayıda metro istasyonu hizmet veremiyor.Transport for London (TfL) tarafından yapılan açıklamada, özellikle Londra'nın orta ve güneyindeki birçok istasyonun kapatılacağı, diğerlerinin ise yalnızca sınırlı sürelerle açılabileceği belirtildi.Yarın saat 08.00'e kadar sürecek grev nedeniyle metro hatlarında ciddi aksaklıklar olacağı uyarısı yapan TfL, yolculara metroyla seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.Başkentteki birçok metro istasyonundaki grev nedeniyle sabah saatlerinde otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluştu.

https://tr.sputniknews.com/20220303/londrada-metro-calisanlari-bir-haftada-ikinci-kez-greve-gitti-1054412490.html

ingiltere

londra

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ingiltere, londra