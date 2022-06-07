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https://tr.sputniknews.com/20220607/londrada-metro-calisanlari-24-saatlik-greve-gitti-1057062184.html
Londra’da metro çalışanları 24 saatlik greve gitti
Londra’da metro çalışanları 24 saatlik greve gitti
İngiltere'nin başkenti Londra'da yaklaşık 4 bin metro çalışanı iş kayıpları, çalışma koşulları ve emeklilik maaşlarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle greve gitti. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
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2022-06-07T00:11+0300
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Demiryolu, Deniz ve Ulaşım Çalışanları Ulusal Sendikası'nca (RMT) başlatılan grev nedeniyle başkentteki çok sayıda metro istasyonu hizmet veremiyor.Transport for London (TfL) tarafından yapılan açıklamada, özellikle Londra'nın orta ve güneyindeki birçok istasyonun kapatılacağı, diğerlerinin ise yalnızca sınırlı sürelerle açılabileceği belirtildi.Yarın saat 08.00'e kadar sürecek grev nedeniyle metro hatlarında ciddi aksaklıklar olacağı uyarısı yapan TfL, yolculara metroyla seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.Başkentteki birçok metro istasyonundaki grev nedeniyle sabah saatlerinde otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluştu.
https://tr.sputniknews.com/20220303/londrada-metro-calisanlari-bir-haftada-ikinci-kez-greve-gitti-1054412490.html
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ingiltere, londra

Londra’da metro çalışanları 24 saatlik greve gitti

00:09 07.06.2022 (güncellendi: 00:11 07.06.2022)
© İHA / TOLGA AKMENLondra - metro
Londra - metro - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© İHA / TOLGA AKMEN
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İngiltere'nin başkenti Londra'da yaklaşık 4 bin metro çalışanı iş kayıpları, çalışma koşulları ve emeklilik maaşlarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle greve gitti.
Demiryolu, Deniz ve Ulaşım Çalışanları Ulusal Sendikası'nca (RMT) başlatılan grev nedeniyle başkentteki çok sayıda metro istasyonu hizmet veremiyor.
Transport for London (TfL) tarafından yapılan açıklamada, özellikle Londra'nın orta ve güneyindeki birçok istasyonun kapatılacağı, diğerlerinin ise yalnızca sınırlı sürelerle açılabileceği belirtildi.
Yarın saat 08.00'e kadar sürecek grev nedeniyle metro hatlarında ciddi aksaklıklar olacağı uyarısı yapan TfL, yolculara metroyla seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.
Başkentteki birçok metro istasyonundaki grev nedeniyle sabah saatlerinde otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluştu.
Londra'da demiryolu grevi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
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Londra'da metro çalışanları bir haftada ikinci kez greve gitti
3 Mart, 20:54
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