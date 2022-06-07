https://tr.sputniknews.com/20220607/meteorolojiden-24-il-icin-sari-kodlu-uyari-1057070252.html

Meteoroloji'den 24 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'den 24 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T08:52+0300

2022-06-07T08:52+0300

2022-06-07T08:52+0300

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Meteoroloji'den art arda kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi. Bugün İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere çok sayıda kentte kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar'ın doğusu ve Çorum'un batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı belirtildi.Ankara Valiliği'nden uyarıAnkara'da ise yağışlı havanın hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.Kuvvetli yağışa karşı Ankara Valiliği de şu uyarıda bulundu:"Yapılan son değerlendirmelere göre; 7 Haziranı Salı günü ilimiz genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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