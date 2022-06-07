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Meteoroloji'den 24 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 24 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
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ankara
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hava durumu
yağmur
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Meteoroloji'den art arda kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi. Bugün İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere çok sayıda kentte kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar'ın doğusu ve Çorum'un batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı belirtildi.Ankara Valiliği'nden uyarıAnkara'da ise yağışlı havanın hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.Kuvvetli yağışa karşı Ankara Valiliği de şu uyarıda bulundu:"Yapılan son değerlendirmelere göre; 7 Haziranı Salı günü ilimiz genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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ankara, istanbul, hava durumu, yağmur

Meteoroloji'den 24 il için sarı kodlu uyarı

08:52 07.06.2022
© AAAnkara hava durumu, yağış
Ankara hava durumu, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji'den art arda kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi. Bugün İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere çok sayıda kentte kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar'ın doğusu ve Çorum'un batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı belirtildi.

Ankara Valiliği'nden uyarı

Ankara'da ise yağışlı havanın hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.
Kuvvetli yağışa karşı Ankara Valiliği de şu uyarıda bulundu:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; 7 Haziranı Salı günü ilimiz genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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