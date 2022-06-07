https://tr.sputniknews.com/20220607/milli-egitim-bakani-ozer-lgsde-bugun-itibariyla-iptal-edilen-hicbir-soru-yok-1057071808.html
Milli Eğitim Bakanı Özer: LGS'de bugün itibarıyla iptal edilen hiçbir soru yok
Milli Eğitim Bakanı Özer: LGS'de bugün itibarıyla iptal edilen hiçbir soru yok
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "LGS'de bugün itibarıyla iptal edilen hiçbir soru yok" dedi. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T10:10+0300
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.Bakan Özer'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220605/lgs-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari-yayimlandi-sonuclar-30-haziranda-ilan-edilecek-1057005297.html
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meb, lgs, sınav
Milli Eğitim Bakanı Özer: LGS'de bugün itibarıyla iptal edilen hiçbir soru yok
10:10 07.06.2022 (güncellendi: 10:17 07.06.2022) Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "LGS'de bugün itibarıyla iptal edilen hiçbir soru yok" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
Bakan Özer'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
LGS'de bugün itibarıyla iptal edilen hiçbir soru yok
12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın.