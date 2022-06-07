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SON DAKİKA| Milli Eğitim Bakanı Özer: LGS'de bugün itibarıyla iptal edilen hiçbir soru yok
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https://tr.sputniknews.com/20220607/milli-egitim-bakani-ozer-lgsde-bugun-itibariyla-iptal-edilen-hicbir-soru-yok-1057071808.html
Milli Eğitim Bakanı Özer: LGS'de bugün itibarıyla iptal edilen hiçbir soru yok
Milli Eğitim Bakanı Özer: LGS'de bugün itibarıyla iptal edilen hiçbir soru yok
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "LGS'de bugün itibarıyla iptal edilen hiçbir soru yok" dedi. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.Bakan Özer'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220605/lgs-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari-yayimlandi-sonuclar-30-haziranda-ilan-edilecek-1057005297.html
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Milli Eğitim Bakanı Özer: LGS'de bugün itibarıyla iptal edilen hiçbir soru yok

10:10 07.06.2022 (güncellendi: 10:17 07.06.2022)
© AAMilli Eğitim Bakanı Özer
Milli Eğitim Bakanı Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© AA
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "LGS'de bugün itibarıyla iptal edilen hiçbir soru yok" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
Bakan Özer'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
LGS'de bugün itibarıyla iptal edilen hiçbir soru yok
12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın.
LGS - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
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LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı: Sonuçlar 30 Haziran’da ilan edilecek
5 Haziran , 14:27
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