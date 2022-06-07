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PKK/YPG suikastçısı Dilbirin Kaçar, Türkiye'ye getirildi
PKK/YPG suikastçısı Dilbirin Kaçar, Türkiye'ye getirildi
PKK/YPG’nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen Dilbirin Kaçar, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi 07.06.2022, Sputnik Türkiye
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PKK/YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen 'Rojda' kod isimli Dilbirin Kaçar, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.Anadolu Ajansı'nın aktardığı haberde, 2015'te Siirt'te katılan Kaçar, yaklaşık bir yıl Cudi ve Gabar bölgelerinde faaliyet yürüttükten sonra 2016'da Suriye'ye gönderildi.Irak'ın Sincar ilçesinde suikastçı eğitimi alan Kaçar, Ocak 2018'deki Zeytin Dalı ve Ekim 2019'daki Barış Pınarı harekatları sırasında örgüt adına çeşitli eylemlerde yer aldı.Kaçar'ın son olarak Türkiye'nin olası harekatına karşı Aynularap bölgesine takviye güç olarak gönderilen timin sözde komutanlığını yaptığı belirlendi.
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türkiye, pkk, ypg, mit, operasyon

PKK/YPG suikastçısı Dilbirin Kaçar, Türkiye'ye getirildi

12:06 07.06.2022 (güncellendi: 12:07 07.06.2022)
© FotoğrafPKK/YPG suikastçısı Dilbirin Kaçar, Türkiye'ye getirildi
PKK/YPG suikastçısı Dilbirin Kaçar, Türkiye'ye getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© Fotoğraf
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PKK/YPG’nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen Dilbirin Kaçar, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
PKK/YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen 'Rojda' kod isimli Dilbirin Kaçar, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.
Anadolu Ajansı'nın aktardığı haberde, 2015'te Siirt'te katılan Kaçar, yaklaşık bir yıl Cudi ve Gabar bölgelerinde faaliyet yürüttükten sonra 2016'da Suriye'ye gönderildi.

Irak'ın Sincar ilçesinde suikastçı eğitimi alan Kaçar, Ocak 2018'deki Zeytin Dalı ve Ekim 2019'daki Barış Pınarı harekatları sırasında örgüt adına çeşitli eylemlerde yer aldı.

Kaçar'ın son olarak Türkiye'nin olası harekatına karşı Aynularap bölgesine takviye güç olarak gönderilen timin sözde komutanlığını yaptığı belirlendi.
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