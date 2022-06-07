https://tr.sputniknews.com/20220607/pkkypg-suikastcisi-dilbirin-kacar-turkiyeye-getirildi-1057077054.html
PKK/YPG suikastçısı Dilbirin Kaçar, Türkiye'ye getirildi
PKK/YPG suikastçısı Dilbirin Kaçar, Türkiye'ye getirildi
PKK/YPG’nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen Dilbirin Kaçar, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T12:06+0300
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2022-06-07T12:07+0300
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PKK/YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen 'Rojda' kod isimli Dilbirin Kaçar, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.Anadolu Ajansı'nın aktardığı haberde, 2015'te Siirt'te katılan Kaçar, yaklaşık bir yıl Cudi ve Gabar bölgelerinde faaliyet yürüttükten sonra 2016'da Suriye'ye gönderildi.Irak'ın Sincar ilçesinde suikastçı eğitimi alan Kaçar, Ocak 2018'deki Zeytin Dalı ve Ekim 2019'daki Barış Pınarı harekatları sırasında örgüt adına çeşitli eylemlerde yer aldı.Kaçar'ın son olarak Türkiye'nin olası harekatına karşı Aynularap bölgesine takviye güç olarak gönderilen timin sözde komutanlığını yaptığı belirlendi.
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türkiye, pkk, ypg, mit, operasyon
PKK/YPG suikastçısı Dilbirin Kaçar, Türkiye'ye getirildi
12:06 07.06.2022 (güncellendi: 12:07 07.06.2022) Abone ol
PKK/YPG’nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen Dilbirin Kaçar, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
PKK/YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen 'Rojda' kod isimli Dilbirin Kaçar, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.
Anadolu Ajansı'nın aktardığı haberde, 2015'te Siirt'te katılan Kaçar, yaklaşık bir yıl Cudi ve Gabar bölgelerinde faaliyet yürüttükten sonra 2016'da Suriye'ye gönderildi.
Irak'ın Sincar ilçesinde suikastçı eğitimi alan Kaçar, Ocak 2018'deki Zeytin Dalı ve Ekim 2019'daki Barış Pınarı harekatları sırasında örgüt adına çeşitli eylemlerde yer aldı.
Kaçar'ın son olarak Türkiye'nin olası harekatına karşı Aynularap bölgesine takviye güç olarak gönderilen timin sözde komutanlığını yaptığı belirlendi.