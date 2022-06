Sağlıkta şiddet: 'Yurtdışına giden doktorlar huzur içinde, biz öldürülme korkusuyla çalışıyoruz’

“Ben zorunlu hizmet için gittiğim yerde tek icapçıydım. İcap nöbetinde 30 gün boyunca her an telefonunuz çalabilir ve her an hastaneye gitmek zorunda kalabilirsiniz. Gece ya da gündüz fark etmiyor. 30 gün boyunca icap nöbetleri için aldığımız ücret 1400 lira. Kamuda performans sistemine dayalı doktorlar dışında çalışan herhangi bir branş yok. Hastalarıma randevu zamanı geldiğinde 30 dakika bakmak istiyorum deme şansınız yok. Ben kardiyoloji uzmanıyım ve hastanın muayenesi 10 dakikaya sığmaz. Hastayı tanıma süremiz zaten 10 dakikamızı alıyor. Sistem otomatik olarak 10 dakikada bir hasta bakmak zorundasınız diyor. Randevu alıp gelen bir hastaya arabası var mı diye sordum. Arabasını muayeneye götürünce ne kadar sürede bakıyorlar diye sorduğumda 30 dakika diyor. Vatandaş, arabadan değersiz mi? neden 30 dakika verilmiyor? Ben, devletin bana tahsis ettiği devlet hastanesinde devletin sigortasıyla gelmiş hastalara bakıyorum. Hangi hekim hastası zarar görün ister? Şiddet, yaralamak, öldürmeye çalışmak.. Kabul edilebilir bir şey değil. Gözaltına alınıyorlar sonrasında serbest bırakılıyorlar. Diyorlar ki ‘ben doktoru döverim nasıl olsa akşam serbest bırakılırım’. Yasaların caydırıcı olması gerekiyor. İngiltere ya da Amerika’da herhangi bir doktoru döverseniz sağlık hizmetiniz elinizden alınır ya da daha ciddi yaptırımlarla karşılaşırsınız"