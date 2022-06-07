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https://tr.sputniknews.com/20220607/tmo-genel-muduru-guldal-tmoya-urun-satan-ureticilerimize-ilave-hububat-alim-primi-verilecek-1057082441.html
TMO Genel Müdürü Güldal: TMO'ya ürün satan üreticilerimize ilave hububat alım primi verilecek
TMO Genel Müdürü Güldal: TMO'ya ürün satan üreticilerimize ilave hububat alım primi verilecek
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, bu yıl çok farklı bir alım kampanyası yürüteceklerini belirterek, "TMO'ya ürün satan üreticilerimize... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T13:34+0300
2022-06-07T13:35+0300
ekonomi
hububat
tmo
toprak mahsulleri ofisi (tmo)
tarım
tahıl
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, bu yıl çok farklı bir alım kampanyası yürüteceklerini belirterek, "TMO'ya ürün satan üreticilerimize buğdayda 1000 lira, arpada ise 500 lira ton başına ilave hububat alım primi verilecek." dedi.Güldal, TMO'nun hububat alım fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.Ton başına olmak üzere ekmeklik buğday için 6 bin 50 lira, makarnalık buğdayda 6 bin 500 lira ve arpada 5 bin 500 liralık alım fiyatı açıklandığını ifade eden Güldal, "Bu yıl çok farklı bir alım kampanyası yürüteceğiz. TMO'nun stok ihtiyacını üreticilerimizin ürünleriyle karşılamak amacıyla farklı uygulamalara gittik. Bunlardan bir tanesi, prim sistemini uygulamaya başlıyoruz. TMO'ya ürün satan üreticilerimize buğdayda 1000 lira, arpada ise 500 lira ton başına ilave hububat alım primi verilecek. Bu primi almak için üreticilerimizin bugünden itibaren 31 Ağustos'a kadar TMO'ya ürünlerini teslim etmeleri gerekmektedir. Bu primler sonbahardaki ekim döneminde üreticilerimizin hesaplarına yatırılmış olacak." diye konuştu.Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki (ÇKS) üreticilere yönelik farklı bir uygulama daha yaptıkları bilgisini veren Güldal, şöyle konuştu:Açıklanan fiyatların ikinci grup makarnalık ve ekmeklik buğdaylar için olduğunu vurgulayan Güldal, kaliteye de prim verdiklerini söyledi. Güldal, "Birinci grup daha kaliteli ürünlere de 100 lira fiyat uygulaması gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.TMO alımlar için hazırBu yıl hasat döneminin henüz yeni başladığını ve TMO'nun da alımlar için hazırlıklarını tamamladığını dile getiren Güldal, şunları kaydetti:Lisanslı depo avantajıGüldal, lisanslı depolara ürün verilmesinin de avantajları olduğuna işaret ederek, "Üreticiler, lisanslı depolara ürünlerini teslim etmeleri halinde yüzde 2'lik stopaj ve yüzde 2'lik SGK kesintilerinden muaf olacaklar. Ton başına 25 lira nakliye desteği ve teslim etmiş oldukları ürünlerin yüzde 75'ine kadar Ziraat Bankasından ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden sıfır faizle 9 ay süreyle kredi kullanabilecekler." dedi.TMO'nun enflasyonla mücadele programında görevi olduğuna dikkati çeken Güldal, gerektiğinde piyasaya müdahale edebilmek için oluşturulması gereken stokları yurt içindeki üreticilerden almak istediklerini sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220606/tmo-2022-hububat-alim-detaylarini-belirledi-200-is-yeri-ve-lisansli-depolarda-alim-yapilacak-1057017116.html
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hububat, tmo, toprak mahsulleri ofisi (tmo), tarım, tahıl

TMO Genel Müdürü Güldal: TMO'ya ürün satan üreticilerimize ilave hububat alım primi verilecek

13:34 07.06.2022 (güncellendi: 13:35 07.06.2022)
© Sputnik / Vitaly TimkivTahıl, buğday
Tahıl, buğday - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© Sputnik / Vitaly Timkiv
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, bu yıl çok farklı bir alım kampanyası yürüteceklerini belirterek, "TMO'ya ürün satan üreticilerimize buğdayda 1000 lira, arpada ise 500 lira ton başına ilave hububat alım primi verilecek" dedi.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, bu yıl çok farklı bir alım kampanyası yürüteceklerini belirterek, "TMO'ya ürün satan üreticilerimize buğdayda 1000 lira, arpada ise 500 lira ton başına ilave hububat alım primi verilecek." dedi.
Güldal, TMO'nun hububat alım fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Ton başına olmak üzere ekmeklik buğday için 6 bin 50 lira, makarnalık buğdayda 6 bin 500 lira ve arpada 5 bin 500 liralık alım fiyatı açıklandığını ifade eden Güldal, "Bu yıl çok farklı bir alım kampanyası yürüteceğiz. TMO'nun stok ihtiyacını üreticilerimizin ürünleriyle karşılamak amacıyla farklı uygulamalara gittik. Bunlardan bir tanesi, prim sistemini uygulamaya başlıyoruz. TMO'ya ürün satan üreticilerimize buğdayda 1000 lira, arpada ise 500 lira ton başına ilave hububat alım primi verilecek. Bu primi almak için üreticilerimizin bugünden itibaren 31 Ağustos'a kadar TMO'ya ürünlerini teslim etmeleri gerekmektedir. Bu primler sonbahardaki ekim döneminde üreticilerimizin hesaplarına yatırılmış olacak." diye konuştu.
Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki (ÇKS) üreticilere yönelik farklı bir uygulama daha yaptıkları bilgisini veren Güldal, şöyle konuştu:
"ÇKS'ye kayıtlı olmak kaydıyla üreticilerimiz, sistemdeki verimin iki katına kadar ürünlerini TMO'ya teslim edebilecek. Yani ÇKS'de 30 ton buğday veya arpa üretimi görülen üreticimiz 60 tona kadar ürününün primini TMO'dan alabilecek. Dolayısıyla bu iki uygulama da üreticilerimizin TMO'yu tercih etmeleri için önemli bir gerekçe, önemli bir teşvik."
Açıklanan fiyatların ikinci grup makarnalık ve ekmeklik buğdaylar için olduğunu vurgulayan Güldal, kaliteye de prim verdiklerini söyledi. Güldal, "Birinci grup daha kaliteli ürünlere de 100 lira fiyat uygulaması gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

TMO alımlar için hazır

Bu yıl hasat döneminin henüz yeni başladığını ve TMO'nun da alımlar için hazırlıklarını tamamladığını dile getiren Güldal, şunları kaydetti:
"TMO'nun taşradaki 200 iş yerine ilave olarak 190 lisanslı depoda da çiftçilerimiz ürünleri teslim edebilecek. Personel görevlendirmelerini yaptık, alım yerlerini açtık. Çiftçilerimizin mutlaka randevu alarak gelmelerini öneriyoruz. Randevu almadan önce de ÇKS'deki kendi bilgilerini güncellemelerini, banka hesaplarını hazırlamalarını ve ürünlerini sağlıklı bir şekilde bize teslim etmelerini bekliyoruz. Eğer alım noktaları yetmez, üreticilerimiz de bize 'Bulunduğumuz yerde üretimimiz var, ürünümüz var, burada da alım yeri açılsın' derse belli bir tonaj durumunda orada da derhal biz alım merkezimizi açıp, ürünleri alabiliriz."

Lisanslı depo avantajı

Güldal, lisanslı depolara ürün verilmesinin de avantajları olduğuna işaret ederek, "Üreticiler, lisanslı depolara ürünlerini teslim etmeleri halinde yüzde 2'lik stopaj ve yüzde 2'lik SGK kesintilerinden muaf olacaklar. Ton başına 25 lira nakliye desteği ve teslim etmiş oldukları ürünlerin yüzde 75'ine kadar Ziraat Bankasından ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden sıfır faizle 9 ay süreyle kredi kullanabilecekler." dedi.
TMO'nun enflasyonla mücadele programında görevi olduğuna dikkati çeken Güldal, gerektiğinde piyasaya müdahale edebilmek için oluşturulması gereken stokları yurt içindeki üreticilerden almak istediklerini sözlerine ekledi.
Tahıl, buğday - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
EKONOMİ
TMO, 2022 hububat alım detaylarını belirledi: 200 iş yeri ve lisanslı depolarda alım yapılacak
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