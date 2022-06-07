https://tr.sputniknews.com/20220607/tmo-genel-muduru-guldal-tmoya-urun-satan-ureticilerimize-ilave-hububat-alim-primi-verilecek-1057082441.html

TMO Genel Müdürü Güldal: TMO'ya ürün satan üreticilerimize ilave hububat alım primi verilecek

TMO Genel Müdürü Güldal: TMO'ya ürün satan üreticilerimize ilave hububat alım primi verilecek

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, bu yıl çok farklı bir alım kampanyası yürüteceklerini belirterek, "TMO'ya ürün satan üreticilerimize... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T13:34+0300

2022-06-07T13:34+0300

2022-06-07T13:35+0300

ekonomi

hububat

tmo

toprak mahsulleri ofisi (tmo)

tarım

tahıl

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, bu yıl çok farklı bir alım kampanyası yürüteceklerini belirterek, "TMO'ya ürün satan üreticilerimize buğdayda 1000 lira, arpada ise 500 lira ton başına ilave hububat alım primi verilecek." dedi.Güldal, TMO'nun hububat alım fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.Ton başına olmak üzere ekmeklik buğday için 6 bin 50 lira, makarnalık buğdayda 6 bin 500 lira ve arpada 5 bin 500 liralık alım fiyatı açıklandığını ifade eden Güldal, "Bu yıl çok farklı bir alım kampanyası yürüteceğiz. TMO'nun stok ihtiyacını üreticilerimizin ürünleriyle karşılamak amacıyla farklı uygulamalara gittik. Bunlardan bir tanesi, prim sistemini uygulamaya başlıyoruz. TMO'ya ürün satan üreticilerimize buğdayda 1000 lira, arpada ise 500 lira ton başına ilave hububat alım primi verilecek. Bu primi almak için üreticilerimizin bugünden itibaren 31 Ağustos'a kadar TMO'ya ürünlerini teslim etmeleri gerekmektedir. Bu primler sonbahardaki ekim döneminde üreticilerimizin hesaplarına yatırılmış olacak." diye konuştu.Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki (ÇKS) üreticilere yönelik farklı bir uygulama daha yaptıkları bilgisini veren Güldal, şöyle konuştu:Açıklanan fiyatların ikinci grup makarnalık ve ekmeklik buğdaylar için olduğunu vurgulayan Güldal, kaliteye de prim verdiklerini söyledi. Güldal, "Birinci grup daha kaliteli ürünlere de 100 lira fiyat uygulaması gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.TMO alımlar için hazırBu yıl hasat döneminin henüz yeni başladığını ve TMO'nun da alımlar için hazırlıklarını tamamladığını dile getiren Güldal, şunları kaydetti:Lisanslı depo avantajıGüldal, lisanslı depolara ürün verilmesinin de avantajları olduğuna işaret ederek, "Üreticiler, lisanslı depolara ürünlerini teslim etmeleri halinde yüzde 2'lik stopaj ve yüzde 2'lik SGK kesintilerinden muaf olacaklar. Ton başına 25 lira nakliye desteği ve teslim etmiş oldukları ürünlerin yüzde 75'ine kadar Ziraat Bankasından ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden sıfır faizle 9 ay süreyle kredi kullanabilecekler." dedi.TMO'nun enflasyonla mücadele programında görevi olduğuna dikkati çeken Güldal, gerektiğinde piyasaya müdahale edebilmek için oluşturulması gereken stokları yurt içindeki üreticilerden almak istediklerini sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220606/tmo-2022-hububat-alim-detaylarini-belirledi-200-is-yeri-ve-lisansli-depolarda-alim-yapilacak-1057017116.html

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hububat, tmo, toprak mahsulleri ofisi (tmo), tarım, tahıl