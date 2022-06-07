https://tr.sputniknews.com/20220607/turkiye-litvanyayi-deplasmanda-6-0-maglup-etti--1057108307.html
Türkiye, Litvanya'yı deplasmanda 6-0 mağlup etti
Türkiye, Litvanya'yı deplasmanda 6-0 mağlup etti
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T23:42+0300
2022-06-07T23:42+0300
2022-06-07T23:42+0300
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türkiye, litvanya, uefa uluslar ligi
Türkiye, Litvanya'yı deplasmanda 6-0 mağlup etti
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti.