https://tr.sputniknews.com/20220608/almanyada-8-ingiltere-taraftarina-hitler-selamindan-gozalti-1057113893.html
Almanya’da 8 İngiltere taraftarına 'Hitler selamı'ndan gözaltı
Almanya’da 8 İngiltere taraftarına 'Hitler selamı'ndan gözaltı
UEFA Uluslar A Ligi’nde Almanya ile İngiltere 1-1 berabere kaldı. Münih'teki maç öncesi 8 İngiltere taraftarı 'Hitler selamı' verdikleri, memurlara şişe... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T01:17+0300
2022-06-08T01:17+0300
2022-06-08T01:21+0300
spor
almanya
ingiltere
hitler
münih
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UEFA Uluslar A Ligi’nde Almanya ile İngiltere Münih kentinde karşı karşıya geldi. Maç öncesi Münih sokakları karıştı.Almanya basınında yer alan haberlere göre, 'Hitler selamı' verdikleri, memurlara hakaret ettikleri ve güvenlik görevlilerine şişe fırlattıkları gerekçesiyle 8 İngiltere taraftarı gözaltına alındı.Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberinde de karşılaşma için İngiltereli taraflara resmi olarak 3 bin 466 bilet verildiği ancak Münih polisinin 5 bin İngiltere taraftarının kente gelmesini beklediği aktarıldı.Haberde, İngiltere taraftarlarının kaldığı bir otel odasının penceresinden meşale yakıldığı, bundan dolayı otelin yangın alarm sisteminin çalıştığı, polisin de olaya ilişkin inceleme başlattığı aktarıldı.Haberde, Twitter’dan yapılan paylaşımlarda aşırı sağcı İngiltere taraftarının da kentte olduğunun görüldüğü aktarılarak, Almanya-İngiltere karşılaşması kapsamında 700 polisin görev yaptığı kaydedildi.Münih'teki 'tz' adlı yerel gazete ise çok sayıda taraftarın dün akşam şehir merkezinde eğlendiği belirtilen haberde, burada çekilen videoda, UEFA ve İngiltere Federasyonunun ayrımcı olarak sınıflandırıldığı “Ten German Bombers" adlı şarkıyı söylediklerinin görüldüğü de ifade edildi.
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almanya, ingiltere, hitler, münih
Almanya’da 8 İngiltere taraftarına 'Hitler selamı'ndan gözaltı
01:17 08.06.2022 (güncellendi: 01:21 08.06.2022) Abone ol
UEFA Uluslar A Ligi’nde Almanya ile İngiltere 1-1 berabere kaldı. Münih'teki maç öncesi 8 İngiltere taraftarı 'Hitler selamı' verdikleri, memurlara şişe fırlattıkları için gözaltına alındı.
UEFA Uluslar A Ligi’nde Almanya ile İngiltere Münih kentinde karşı karşıya geldi. Maç öncesi Münih sokakları karıştı.
Almanya basınında yer alan haberlere göre, 'Hitler selamı' verdikleri, memurlara hakaret ettikleri ve güvenlik görevlilerine şişe fırlattıkları gerekçesiyle 8 İngiltere taraftarı gözaltına alındı.
Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberinde de karşılaşma için İngiltereli taraflara resmi olarak 3 bin 466 bilet verildiği ancak Münih polisinin 5 bin İngiltere taraftarının kente gelmesini beklediği aktarıldı.
Haberde, İngiltere taraftarlarının kaldığı bir otel odasının penceresinden meşale yakıldığı, bundan dolayı otelin yangın alarm sisteminin çalıştığı, polisin de olaya ilişkin inceleme başlattığı aktarıldı.
Haberde, Twitter’dan yapılan paylaşımlarda aşırı sağcı İngiltere taraftarının da kentte olduğunun görüldüğü aktarılarak, Almanya-İngiltere karşılaşması kapsamında 700 polisin görev yaptığı kaydedildi.
Münih'teki 'tz' adlı yerel gazete ise çok sayıda taraftarın dün akşam şehir merkezinde eğlendiği belirtilen haberde, burada çekilen videoda, UEFA ve İngiltere Federasyonunun ayrımcı olarak sınıflandırıldığı “Ten German Bombers" adlı şarkıyı söylediklerinin görüldüğü de ifade edildi.