https://tr.sputniknews.com/20220608/brad-pitt-angelina-jolie-sarap-bagini-satarak-bana-zarar-vermek-istiyor-1057126855.html

Brad Pitt: Angelina Jolie şarap bağını satarak bana zarar vermek istiyor

Brad Pitt: Angelina Jolie şarap bağını satarak bana zarar vermek istiyor

Ünlü oyuncu Brad Pitt, eski eşi Angelina Jolie'yi sahibi oldukları şarap bağındaki hisselerini satarak kendisine zarar vermeye çalışmakla suçladı. 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T12:51+0300

2022-06-08T12:51+0300

2022-06-08T12:51+0300

yaşam

angeline jolie

brad pitt

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Brad Pitt ve Angelina Jolie arasında 2008 yılında Fransa'nın güneyindeki satın aldıkları ve altı yıl sonra da düğünlerini gerçekleştirdikleri Château Miraval şarap bağı üzerine yaşanan anlaşmazlık sürüyor.Pitt, 2019 yılında boşandığı eski eşi Angelina Jolie'ye şubat ayında şarap bağındaki hisselerini sattığı gerekçesiyle dava açmıştı. Dava kapsamında Pitt ve avukatlarınca mahkemeye sunulan dilekçede çiftin daha önce şarap bağındaki hisselerini satmama konusunda anlaşmaya vardığı ancak Jolie'nin hisselerini İngiliz milyarder işadamı Yuri Shefler'a sattığı belirtildi. Dilekçede, "Jolie, Pitt'in bilgisi olmadan söz konusu satışı gerçekleştirerek Pitt'in rıza hakkını ve ticari kuruluşunun Pitt'e borçlu olduğu reddetme hakkını elinden aldı" ifadelerine yer verilerek şöyle denildi:Dava dilekçesinde ayrıca, Pitt'in Château Miraval'e yaptığı yatırım payının yüzde 70 olduğu iddia edildi.Angelina Jolie konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, Wall Street Journal'ın alıntıladığı avukatlarından birine göre Jolie şarap bağındaki hisselerini eski eşiyle 'göz ardı edilen' bir iş ortağı olmaktan kaçınmak istediği için sattı. Jolie'nin avukatı, Pitt ile bir satın alma anlaşmasına varmak için iki yıl süren bir mücadelenin ardından Jolie'nin avukatlarının üçüncü taraf bir alıcı aramaya başladığını savunuyor. Jolie, Pitt ile birlikte Miraval'ı bir 'aile şirketi' olarak satın aldıklarını ve burayı 'birlikte yaşlanacakları' bir yer olarak tasavvur ettiklerini söyledi. Pitt'in boşanmaya neden olduğu iddia edilen alkol bağımlılığına dair söylentilere de atıfta bulunan Jolie, 'alkol üretimi üzerine bir işte artık herhangi bir mülkiyet pozisyonunu sürdüremeyeceğini' kaydetti.Pitt'in avukatları ise, kendisinin yönetiminde mültimilyon dolarlık uluslararası bir başarı hikayesine dönen şarap yetiştiriciliği işine Angelina Jolie'nin ise hiçbir katkısının olmadığını savunuyor.Jolie-Pitt çifti Miraval'deki şarap bağını ve evi 25 milyon euroya satın almışlardı. Bu tutarın yüzde 60'ını Pitt, yüzde 40'ını da Jolie ödemişti. Angelina Jolie, 2016 yılında Brad Pitt'ten boşanma davası açmış, çift resmen 2019'da boşanmıştı.2017'de GQ dergisine verdiği röportajda Pitt, "Üniversiteden mezun olduğumdan beri içki içmediğim ya da sarhoş olmadığım bir gün hatırlamıyorum. Duygulardan kaçıyorum. Ailemi kurduğumda içki içmek dışında her şeyi bıraktım. Ama bu geçtiğimiz yılda bile çok fazla içki içtim. Bu bir sorun haline geldi" demişti.Şarap bağındaki hisselerin satıldığından haberinin olmadığı belirtilen Pitt, bünyesinde 35 odalı bir konak da bulunduran Château Miraval'i özel evi olarak kullanmayı planladığını söylüyor.

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angeline jolie, brad pitt