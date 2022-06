https://tr.sputniknews.com/20220608/cem-kucuk-uretim-iyi-rakamlar-asla-kotu-degil-tek-kotu-olan-sey-hayat-pahaliligi-1057130405.html

Cem Küçük: Üretim iyi, rakamlar asla kötü değil, tek kötü olan şey hayat pahalılığı

Cem Küçük: Üretim iyi, rakamlar asla kötü değil, tek kötü olan şey hayat pahalılığı

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Üretim iyi. Rakamlar asla kötü değil. Tek kötü olan şey hayat pahalılığı. Marketler ateş pahası. Markete girip 300-400 lira... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

Gazeteci Cem Küçük, bugünkü köşesinde Türkiye'deki fiyat artışlarının enerjiyle ilgili olduğunu yazdı. Cem Küçük, "Birincisi Türkiye’de en büyük fiyat artışları enerjiyle alakalı. Doğal kaynağımız olmadığı için ithal ediyoruz. 2021’de yurt dışına ödediğimiz enerji maliyeti 55 milyar dolardı. Geçen sene devletimiz bu maliyetin 165 milyar TL’sini finanse etti. Bu sene rakamı net bilememekle birlikte 55 milyar doların üzerine çıkacak. Hükûmetimiz de 300 milyar TL gibi bir finansman sağlayacak. Geri kalan da maalesef doğalgaz, benzin, elektrik fiyatlarıyla halka zam olarak yansıyor" dedi.Cem Küçük'ün yazısından ilgili bölüm şöyle:"Emin olun dünyanın her yerinde enerji çok pahalandı. Amerika’da Başkan Biden enerji maliyetlerinden dolayı eleştirilmiyor. Enerjinin ortaya çıkardığı enflasyonla baş edemediği için topa tutuluyor. Batılı liderlerin hepsi enflasyon belasıyla uğraşıyor...Bizdeki enflasyon hiç şüphesiz daha yüksek. Yüzde 73 enflasyon olmaz. Hem cari açığımızın hem de enflasyonun ana sebebi enerji maliyetleri.Türkiye’nin ihracatı 238 milyar dolar. Bunun sadece 55 milyar doları ithalata bağlı. Son bir yıllık ithalat 265 milyar dolar. Bunun da 55 milyar doları enerji. Yani tablo karamsar değil...Neden değil? Çünkü Karadeniz gazı 2023’te halkın kullanımına sunulacak. Bir diğer ithalat kalemimiz olan araçlarda da 2023’te yerli araba TOGG’un devreye girmesiyle rakamlar iyileşecektir.Bunun dışında savunma sanayi iyi durumda. Dış politikamız iyi. Önceden konuşmadığımız her ülkeyle barışıktık. Rusya-Ukrayna savaşında denge politikasıyla istikrarlı bir yol izliyoruz...Türkiye’de dün Sayın Erdoğan’ın dediği gibi her şey var. Üretim iyi. Rakamlar asla kötü değil. Tek kötü olan şey hayat pahalılığı. Marketler ateş pahası. Markete girip 300-400 lira veriyorsunuz. Sonra ben ne aldım diye kendi kendinize soruyorsunuz!.. Ev kiraları uçtu. İnsanlar gerçekten bu hayat pahalılığından ciddi etkileniyor...Geçen sene ağustostan beri hayat pahalılığını konuşuyoruz. İnsanlar artık diyor ki; yumurta 2 liraysa en azından bir sene 2 lira kalsın! Fiyat istikrarı yok. Mutlaka sağlanmalı. Bu konulardaki eleştirilerin hepsi kabul.Hükûmetin bu pahalılığı geri alması mümkün değil ama gelirleri artırabilir... 3600 ek gösterge çok iyi oldu. Memur emeklisi dışındaki memurların durumu da ivedilikle düzeltilmeli. EYT ve Sözleşmeli Personelle ilgili bir çalışma olduğunu Çalışma Bakanı Vedat Bilgin söyledi.Yeni yılda muhtemelen asgari ücret ve diğer ücretler konusunda bir düzenleme yapılacak. Yani hayat pahalılığı bittiğinde sorunlarımızın çoğu çözülmüş olacak. Başka sorunlar ortaya çıkacaktır. Ama karamsar olmayın. Gerçekten önümüz açık. Bunu inanarak söylüyorum...Bu yazıyı okuyup beni linç etmeden önce lütfen neye itiraz ettiğinizi söyleyin! Eksik kalan yerler varsa bana iletin...

