https://tr.sputniknews.com/20220608/chp-genel-baskani-kemal-kilicdaroglu-tusiad-heyetini-kabul-etti-1057153111.html

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD heyetini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD heyetini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan başkanlığındaki heyeti kabul etti. 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T19:49+0300

2022-06-08T19:49+0300

2022-06-08T19:49+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

tüsiad

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan başkanlığındaki TÜSİAD heyetini, CHP Genel Merkezi’nde kabul etti.CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun TÜSİAD heyetini parti genel merkezinde kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Lale Karabıyık, Ahmet Akın, Onursal Adıgüzel, Fethi Açıkel, Yüksel Taşkın ve Gökçe Gökçen'in eşlik ettiği bildirildi.

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, tüsiad