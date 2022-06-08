https://tr.sputniknews.com/20220608/diyarbakirda-funye-ile-patlatilan-supheli-valizin-icinden-elbise-cikti-1057113262.html

Diyarbakır’da fünye ile patlatılan şüpheli valizin içinden elbise çıktı

Diyarbakır’da fünye ile patlatılan şüpheli valizin içinden elbise çıktı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir AVM önünde bulunan durağın içinde unutulan valiz, herkesi ayağa kaldırmıştı. Fünye ile patlatılan şüpheli valizin içinden... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

diyarbakır

bomba fünyesi

bağlar

avm

valiz

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Şanlıurfa Yolu Üzerinde bulunan bir AVM önündeki otobüs durağı içinde şüpheli bir valiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yolu kontrollü bir şekilde kapatıp çevre güvenliğini alarak bomba imha uzmanı ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekipleri, şüpheli valize fünye yerleştirerek çevre kontrolünü sağladıktan sonra kontrollü bir şekilde patlattı. Ekipler, yaptıkları kontrollerde valizin içinde elbise çıktığını belirledi. Ekipler, yolu kontrollü bir şekilde ulaşıma açtı. Patlama esnasında çevredeki apartmanlarda bulunan vatandaşlar, film izler gibi olayı izledi.

türkiye

diyarbakır

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diyarbakır, bomba fünyesi, bağlar, avm, valiz