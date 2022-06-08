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Diyarbakır’da fünye ile patlatılan şüpheli valizin içinden elbise çıktı
Diyarbakır’da fünye ile patlatılan şüpheli valizin içinden elbise çıktı
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir AVM önünde bulunan durağın içinde unutulan valiz, herkesi ayağa kaldırmıştı. Fünye ile patlatılan şüpheli valizin içinden... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
diyarbakır
bomba fünyesi
bağlar
avm
valiz
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Şanlıurfa Yolu Üzerinde bulunan bir AVM önündeki otobüs durağı içinde şüpheli bir valiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yolu kontrollü bir şekilde kapatıp çevre güvenliğini alarak bomba imha uzmanı ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekipleri, şüpheli valize fünye yerleştirerek çevre kontrolünü sağladıktan sonra kontrollü bir şekilde patlattı. Ekipler, yaptıkları kontrollerde valizin içinde elbise çıktığını belirledi. Ekipler, yolu kontrollü bir şekilde ulaşıma açtı. Patlama esnasında çevredeki apartmanlarda bulunan vatandaşlar, film izler gibi olayı izledi.
türkiye
diyarbakır
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diyarbakır, bomba fünyesi, bağlar, avm, valiz

Diyarbakır’da fünye ile patlatılan şüpheli valizin içinden elbise çıktı

00:53 08.06.2022 (güncellendi: 00:56 08.06.2022)
© İHA / RIDVAN KILIÇ-Diyarbakır - Bağlar
Diyarbakır - Bağlar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© İHA / RIDVAN KILIÇ-
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir AVM önünde bulunan durağın içinde unutulan valiz, herkesi ayağa kaldırmıştı. Fünye ile patlatılan şüpheli valizin içinden elbise çıktığı belirtildi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Şanlıurfa Yolu Üzerinde bulunan bir AVM önündeki otobüs durağı içinde şüpheli bir valiz bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yolu kontrollü bir şekilde kapatıp çevre güvenliğini alarak bomba imha uzmanı ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekipleri, şüpheli valize fünye yerleştirerek çevre kontrolünü sağladıktan sonra kontrollü bir şekilde patlattı.
Ekipler, yaptıkları kontrollerde valizin içinde elbise çıktığını belirledi.
Ekipler, yolu kontrollü bir şekilde ulaşıma açtı. Patlama esnasında çevredeki apartmanlarda bulunan vatandaşlar, film izler gibi olayı izledi.
© İHA / RIDVAN KILIÇ-Diyarbakır - Bağlar
Diyarbakır - Bağlar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
Diyarbakır - Bağlar
© İHA / RIDVAN KILIÇ-
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