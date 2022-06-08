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Ege'de Yunan Sahil Güvenliği'ne suçüstü
Ege'de Yunan Sahil Güvenliği'ne suçüstü
Yunan Sahil Güvenliği, Ayvalık açıklarında göçmenleri taşıyan lastik botu geri iterken suçüstü yakalandı. Türk kara sularını ihlal edip göçmenleri ölüme terk... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T11:40+0300
2022-06-08T11:40+0300
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Uluslararası hukuku hiçe saydılar. Motorunu söktükleri göçmen dolu botu, Türk kara sularına ittiler. Yunan güvenlik güçlerinin acımasız tavrına, Türk Sahil Güvenlik güçleri "dur" dedi. Aralarında 15 aylık bir bebeğin de olduğu 45 göçmen kurtarıldı.Ayvalık'taki Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, istihbarat üzerine harekete geçti. Sahil güvenlik ekibi kısa sürede bölgeye ulaştı. Ancak Yunan güvenlik güçleri de oradaydı. Göçmenlerin bulunduğu lastik botun motoru sökülmüştü. Yunan unsurlarınca halat bağlanıp Türk kara sularına çekildiği tespit edildi.Sınır ihlaline anında karşılık verildiSahil güvenlik ekipleri kara suyu ihlalini anbean görüntülüyordu. Yunan güçleri, hukuksuzluklarının kayda alındığını anlayınca tacize başladı. Sınır ihlaline, anında karşılık verildi. Yunan unsurlara karşı keskin manevralarla önleme yapıldı."Botumuzu halatla bağlayıp Türkiye'ye doğru çektiler"Türk Sahil Güvenliği ekiplerince kurtarılan göçmenler yaşadıklarını TRT Haber'e anlattı:"Yunanların yaptıklarından çok korktum. Bizi ölüme terk ettiler. Siz de gördünüz. Biz Avrupa'da daha iyi bir yaşam istiyoruz. Ama onlar elimizde olanı da aldı, para ve değerli eşyalarımızı aldı ve bizi geri ittiler.""Yakalandık Türkiye'ye dönün dediler. Botumuzu halatla bağlayıp Türkiye'ye doğru çektiler.""Yunan Sahil Güvenliği sopayla bana vurdu. Daha sonra Türk askerleri gördü bize yardımcı oldular denizden kurtardılar.""Yunan Sahil Güvenliği bize vurup Türkiye'ye ittiler. Türk Sahil Güvenliği bizi denizden kurdadı.Ayvalık iskelesinde yiyecek ve kıyafet verilen yaklaşık 45 düzensiz göçmen, geri gönderme merkezine teslim edildi.
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yunanistan, sahil güvenlik, göçmen

Ege'de Yunan Sahil Güvenliği'ne suçüstü

11:40 08.06.2022
© AAYunan karasularına giren göçmenlerin botunu Yunan Sahil Güvenlik'i geri itti
Yunan karasularına giren göçmenlerin botunu Yunan Sahil Güvenlik'i geri itti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© AA
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Yunan Sahil Güvenliği, Ayvalık açıklarında göçmenleri taşıyan lastik botu geri iterken suçüstü yakalandı. Türk kara sularını ihlal edip göçmenleri ölüme terk eden Yunan teknelerine, Türk Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etti.
Uluslararası hukuku hiçe saydılar. Motorunu söktükleri göçmen dolu botu, Türk kara sularına ittiler. Yunan güvenlik güçlerinin acımasız tavrına, Türk Sahil Güvenlik güçleri "dur" dedi. Aralarında 15 aylık bir bebeğin de olduğu 45 göçmen kurtarıldı.
Ayvalık'taki Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, istihbarat üzerine harekete geçti. Sahil güvenlik ekibi kısa sürede bölgeye ulaştı. Ancak Yunan güvenlik güçleri de oradaydı. Göçmenlerin bulunduğu lastik botun motoru sökülmüştü. Yunan unsurlarınca halat bağlanıp Türk kara sularına çekildiği tespit edildi.

Sınır ihlaline anında karşılık verildi

Sahil güvenlik ekipleri kara suyu ihlalini anbean görüntülüyordu. Yunan güçleri, hukuksuzluklarının kayda alındığını anlayınca tacize başladı. Sınır ihlaline, anında karşılık verildi. Yunan unsurlara karşı keskin manevralarla önleme yapıldı.

"Botumuzu halatla bağlayıp Türkiye'ye doğru çektiler"

Türk Sahil Güvenliği ekiplerince kurtarılan göçmenler yaşadıklarını TRT Haber'e anlattı:
"Yunanların yaptıklarından çok korktum. Bizi ölüme terk ettiler. Siz de gördünüz. Biz Avrupa'da daha iyi bir yaşam istiyoruz. Ama onlar elimizde olanı da aldı, para ve değerli eşyalarımızı aldı ve bizi geri ittiler."
"Yakalandık Türkiye'ye dönün dediler. Botumuzu halatla bağlayıp Türkiye'ye doğru çektiler."
"Yunan Sahil Güvenliği sopayla bana vurdu. Daha sonra Türk askerleri gördü bize yardımcı oldular denizden kurtardılar."
"Yunan Sahil Güvenliği bize vurup Türkiye'ye ittiler. Türk Sahil Güvenliği bizi denizden kurdadı.
Ayvalık iskelesinde yiyecek ve kıyafet verilen yaklaşık 45 düzensiz göçmen, geri gönderme merkezine teslim edildi.
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