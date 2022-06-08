https://tr.sputniknews.com/20220608/erik-tarlasi-soyulan-ciftciden-hirsiza-mesaj-iscilik-guzel-kendisiyle-cay-icmek-istiyorum-1057129786.html

Erik tarlası soyulan çiftçiden hırsıza mesaj: 'İşçilik güzel kendisiyle çay içmek istiyorum'

Erik tarlası soyulan çiftçiden hırsıza mesaj: 'İşçilik güzel kendisiyle çay içmek istiyorum'

Bursa’nın İznik ilçesinde bir erik tarlasından 160 ağaç eriği bir gecede toplayıp çalan hırsızlar tarla sahibini şoke etti. 160 ağaç eriğin toplandığını gören... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T12:47+0300

2022-06-08T12:47+0300

2022-06-08T12:47+0300

türkiye

hırsız

erik

bursa

tarla

hırsızlık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/08/1057129224_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_b2237a6328176dafdc3d8bd1ecd766e2.jpg

İznik’e bağlı Ömerli Mahallesi Pazaryeri mevkiinde akıllara durgunluk veren hırsızlık yaşandı. Çiftçi Selçuk Kaygısızoğlu’na ait 3 dönümlük tarlada bulunan 160 ağaç erik bir gecede toplandı.Sabah tarlasına gelince şoka giren çiftçi Kaygısızoğlu, “Dün akşam tarlama geldim erik ağaçlarında noksanlığı fark ettim. Ondan sonra bütün tarlayı gezmeye başladım. Hepsi toplanmış ve yere bir tane erik düşürülmeden 160 ağacımın komple eriklerinin toplandığını gördüm. Bu nasıl kaliteli bir işçilik merak ediyorum. Bu nasıl bir kaliteli hırsız ki bir çay içmek istiyorum onunla” dedi.Çiftçinin şikayeti sonrası hırsızlık olayı ile ilgili tahkikat başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220606/bir-is-yerine-ayni-gece-5-defa-giren-3-maskeli-hirsiz-guvenlik-kamerasina-el-sallayarak-oynadi-1057051790.html

türkiye

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hırsız, erik, bursa, tarla, hırsızlık