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Erik tarlası soyulan çiftçiden hırsıza mesaj: 'İşçilik güzel kendisiyle çay içmek istiyorum'
Erik tarlası soyulan çiftçiden hırsıza mesaj: 'İşçilik güzel kendisiyle çay içmek istiyorum'
Bursa’nın İznik ilçesinde bir erik tarlasından 160 ağaç eriği bir gecede toplayıp çalan hırsızlar tarla sahibini şoke etti. 160 ağaç eriğin toplandığını gören... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T12:47+0300
2022-06-08T12:47+0300
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hırsız
erik
bursa
tarla
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İznik’e bağlı Ömerli Mahallesi Pazaryeri mevkiinde akıllara durgunluk veren hırsızlık yaşandı. Çiftçi Selçuk Kaygısızoğlu’na ait 3 dönümlük tarlada bulunan 160 ağaç erik bir gecede toplandı.Sabah tarlasına gelince şoka giren çiftçi Kaygısızoğlu, “Dün akşam tarlama geldim erik ağaçlarında noksanlığı fark ettim. Ondan sonra bütün tarlayı gezmeye başladım. Hepsi toplanmış ve yere bir tane erik düşürülmeden 160 ağacımın komple eriklerinin toplandığını gördüm. Bu nasıl kaliteli bir işçilik merak ediyorum. Bu nasıl bir kaliteli hırsız ki bir çay içmek istiyorum onunla” dedi.Çiftçinin şikayeti sonrası hırsızlık olayı ile ilgili tahkikat başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220606/bir-is-yerine-ayni-gece-5-defa-giren-3-maskeli-hirsiz-guvenlik-kamerasina-el-sallayarak-oynadi-1057051790.html
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hırsız, erik, bursa, tarla, hırsızlık

Erik tarlası soyulan çiftçiden hırsıza mesaj: 'İşçilik güzel kendisiyle çay içmek istiyorum'

12:47 08.06.2022
© İHA / İLKAY ALTAY - MEHMET BULDUErik tarlası soyulan çiftçiden hırsıza mesaj: 'İşçilik güzel kendisiyle çay içmek istiyorum'
Erik tarlası soyulan çiftçiden hırsıza mesaj: 'İşçilik güzel kendisiyle çay içmek istiyorum' - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© İHA / İLKAY ALTAY - MEHMET BULDU
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Bursa’nın İznik ilçesinde bir erik tarlasından 160 ağaç eriği bir gecede toplayıp çalan hırsızlar tarla sahibini şoke etti. 160 ağaç eriğin toplandığını gören çiftçi, “Çok profesyoneller, işçilik güzel, kendisi ile çay içmek istiyorum” dedi.
İznik’e bağlı Ömerli Mahallesi Pazaryeri mevkiinde akıllara durgunluk veren hırsızlık yaşandı. Çiftçi Selçuk Kaygısızoğlu’na ait 3 dönümlük tarlada bulunan 160 ağaç erik bir gecede toplandı.
Sabah tarlasına gelince şoka giren çiftçi Kaygısızoğlu, “Dün akşam tarlama geldim erik ağaçlarında noksanlığı fark ettim. Ondan sonra bütün tarlayı gezmeye başladım. Hepsi toplanmış ve yere bir tane erik düşürülmeden 160 ağacımın komple eriklerinin toplandığını gördüm. Bu nasıl kaliteli bir işçilik merak ediyorum. Bu nasıl bir kaliteli hırsız ki bir çay içmek istiyorum onunla” dedi.
Çiftçinin şikayeti sonrası hırsızlık olayı ile ilgili tahkikat başlatıldı.
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