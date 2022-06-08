https://tr.sputniknews.com/20220608/ginede-kus-gribi-alarmi-1057116821.html
Gine'de 'kuş gribi' alarmı
Gine'de 'kuş gribi' alarmı
Gine'nin batısındaki kanatlı hayvan çiftliklerinde kuş gribi (H5N1) salgını tespit edildi. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T02:36+0300
2022-06-08T02:36+0300
2022-06-08T02:36+0300
türkiye
gine
kuş gribi
dünya hayvan sağlığı örgütü
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Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü, ülkenin batısındaki kanatlı hayvan çiftliklerinde, 6 kuş gribi salgını tespit edildiğini duyurdu.Salgınlara büyük ölçüde tavuk çiftliklerinde rastlandığı belirtilirken, toplamda 120 bin 478 kümes hayvanının salgın nedeniyle öldüğü ya da itlaf edildiği öğrenildi.
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gine, kuş gribi, dünya hayvan sağlığı örgütü
Gine'de 'kuş gribi' alarmı
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Gine'nin batısındaki kanatlı hayvan çiftliklerinde kuş gribi (H5N1) salgını tespit edildi.
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü, ülkenin batısındaki kanatlı hayvan çiftliklerinde, 6 kuş gribi salgını tespit edildiğini duyurdu.
Salgınlara büyük ölçüde tavuk çiftliklerinde rastlandığı belirtilirken, toplamda 120 bin 478 kümes hayvanının salgın nedeniyle öldüğü ya da itlaf edildiği öğrenildi.