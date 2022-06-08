Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220608/ginede-kus-gribi-alarmi-1057116821.html
Gine'de 'kuş gribi' alarmı
Gine'de 'kuş gribi' alarmı
Gine'nin batısındaki kanatlı hayvan çiftliklerinde kuş gribi (H5N1) salgını tespit edildi. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T02:36+0300
2022-06-08T02:36+0300
türkiye
gine
kuş gribi
dünya hayvan sağlığı örgütü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102604/30/1026043025_0:0:1116:628_1920x0_80_0_0_e3257e05a945cf1143c9824f6f522801.jpg
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü, ülkenin batısındaki kanatlı hayvan çiftliklerinde, 6 kuş gribi salgını tespit edildiğini duyurdu.Salgınlara büyük ölçüde tavuk çiftliklerinde rastlandığı belirtilirken, toplamda 120 bin 478 kümes hayvanının salgın nedeniyle öldüğü ya da itlaf edildiği öğrenildi.
türkiye
gine
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102604/30/1026043025_140:0:977:628_1920x0_80_0_0_c070f8d11c3b87aff7057a1ac47fe9b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gine, kuş gribi, dünya hayvan sağlığı örgütü

Gine'de 'kuş gribi' alarmı

02:36 08.06.2022
© AAkanatlı hayvan - kuş gribi
kanatlı hayvan - kuş gribi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Gine'nin batısındaki kanatlı hayvan çiftliklerinde kuş gribi (H5N1) salgını tespit edildi.
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü, ülkenin batısındaki kanatlı hayvan çiftliklerinde, 6 kuş gribi salgını tespit edildiğini duyurdu.
Salgınlara büyük ölçüde tavuk çiftliklerinde rastlandığı belirtilirken, toplamda 120 bin 478 kümes hayvanının salgın nedeniyle öldüğü ya da itlaf edildiği öğrenildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала