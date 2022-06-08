https://tr.sputniknews.com/20220608/hdpli-paylan-asgari-ucret-10-bin-liraya-yukseltilmeli-1057122876.html

HDP'li Paylan: Asgari ücret 10 bin liraya yükseltilmeli

HDP'li Paylan: Asgari ücret 10 bin liraya yükseltilmeli

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, asgari ücretin günün koşullarına göre yeniden belirlenerek 10 bin liraya yükseltilmesini istedi. 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T11:15+0300

2022-06-08T11:15+0300

2022-06-08T11:15+0300

politika

garo paylan

asgari ücret

enflasyon

hdp

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103912/91/1039129120_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_7a377cd16b32c352baecae4c7c357290.jpg

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, enflasyon canavarının hortladığını öne sürerek "TÜİK'e göre enflasyon yüzde 73 ama sokağa çıktığınızda enflasyon bunun en az 2 katı." dedi.Bu enflasyon üzerinden işçiye, memura, emekliye zam verileceğine dikkati çeken Paylan, "Enflasyonu düşük göstermek, bir alım gücü hırsızlığıdır. Siz, enflasyonu düşük gösteriyorsunuz, yurttaşlarımızın alım gücünü çalıyorsunuz ve bunu TÜİK eliyle yapıyorsunuz. TÜİK'in yöneticilerine sesleniyorum, suç işliyorsunuz ve bunun hesabını vereceksiniz." ifadelerini kullandı.Asgari Ücret Tespit Komisyonunun derhal toplanarak asgari ücreti günün koşullarına göre yeniden belirlemesi gerektiğini kaydeden Paylan, "Asgari ücret bu şartlarda en azından 10 bin liraya yükseltilmelidir." diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

garo paylan, asgari ücret, enflasyon, hdp