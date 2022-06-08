https://tr.sputniknews.com/20220608/hurriyet-yazari-cebeci-ic-hat-ucak-biletlerinin-tavan-fiyati-899-tlye-yukseltildi-1057134787.html
Hürriyet yazarı Cebeci: İç hat uçak biletlerinin tavan fiyatı 899 TL’ye yükseltildi
Hürriyet yazarı Cebeci: İç hat uçak biletlerinin tavan fiyatı 899 TL’ye yükseltildi
Hürriyet yazarı Uğur Cebeci, iç hat uçak bilet ücretlerinde daha önce tek yön 699 TL olan tavan fiyatı 899 TL’ye yükseltildiğini duyurdu. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T14:03+0300
2022-06-08T14:03+0300
2022-06-08T14:20+0300
türkiye
uğur cebeci
uçuş
thy
pegasus
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Hürriyet gazetesinin havacılık yazarı Uğur Cebeci, yakıta gelen zam, maliyetlerdeki diğer artışlar nedeniyle başta Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus olmak üzere firmaların bilet ücreti tavan fiyatının artırılmasını istediğini yazdı."Artık THY ve diğer havayolu şirketleri biletleri tek yön en fazla 899 TL’ye satabilecekler" diyen Cebeci, şöyle devam etti:"İç hat uçak bilet ücretlerinde daha önce tek yön 699 TL olan tavan fiyatı 899 TL’ye yükseltildi. Artık THY ve diğer havayolu şirketleri biletleri tek yön en fazla 899 TL’ye satabilecekler. Yakıta gelen zam, maliyetlerdeki diğer artışlar nedeniyle başta THY ve Pegasus olmak üzere bilet ücreti tavan fiyatının arttırılmasını istiyorlardı. Sonunda karar verildi ve ücret 899 TL’ye yükseltildi. Şimdi özellikle yaz uçuşlarında bu tavan fiyatı bilet fiyatlarını da hızla tırmandıracak."
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uğur cebeci, uçuş, thy, pegasus
Hürriyet yazarı Cebeci: İç hat uçak biletlerinin tavan fiyatı 899 TL’ye yükseltildi
14:03 08.06.2022 (güncellendi: 14:20 08.06.2022) Abone ol
Hürriyet yazarı Uğur Cebeci, iç hat uçak bilet ücretlerinde daha önce tek yön 699 TL olan tavan fiyatı 899 TL’ye yükseltildiğini duyurdu.
Hürriyet gazetesinin havacılık yazarı Uğur Cebeci,
yakıta gelen zam, maliyetlerdeki diğer artışlar nedeniyle başta Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus olmak üzere firmaların bilet ücreti tavan fiyatının artırılmasını istediğini yazdı.
"Artık THY ve diğer havayolu şirketleri biletleri tek yön en fazla 899 TL’ye satabilecekler" diyen Cebeci, şöyle devam etti:
"İç hat uçak bilet ücretlerinde daha önce tek yön 699 TL olan tavan fiyatı 899 TL’ye yükseltildi. Artık THY ve diğer havayolu şirketleri biletleri tek yön en fazla 899 TL’ye satabilecekler. Yakıta gelen zam, maliyetlerdeki diğer artışlar nedeniyle başta THY ve Pegasus olmak üzere bilet ücreti tavan fiyatının arttırılmasını istiyorlardı. Sonunda karar verildi ve ücret 899 TL’ye yükseltildi. Şimdi özellikle yaz uçuşlarında bu tavan fiyatı bilet fiyatlarını da hızla tırmandıracak."