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https://tr.sputniknews.com/20220608/hurriyet-yazari-cebeci-ic-hat-ucak-biletlerinin-tavan-fiyati-899-tlye-yukseltildi-1057134787.html
Hürriyet yazarı Cebeci: İç hat uçak biletlerinin tavan fiyatı 899 TL’ye yükseltildi
Hürriyet yazarı Cebeci: İç hat uçak biletlerinin tavan fiyatı 899 TL’ye yükseltildi
Hürriyet yazarı Uğur Cebeci, iç hat uçak bilet ücretlerinde daha önce tek yön 699 TL olan tavan fiyatı 899 TL’ye yükseltildiğini duyurdu. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
uğur cebeci
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Hürriyet gazetesinin havacılık yazarı Uğur Cebeci, yakıta gelen zam, maliyetlerdeki diğer artışlar nedeniyle başta Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus olmak üzere firmaların bilet ücreti tavan fiyatının artırılmasını istediğini yazdı."Artık THY ve diğer havayolu şirketleri biletleri tek yön en fazla 899 TL’ye satabilecekler" diyen Cebeci, şöyle devam etti:"İç hat uçak bilet ücretlerinde daha önce tek yön 699 TL olan tavan fiyatı 899 TL’ye yükseltildi. Artık THY ve diğer havayolu şirketleri biletleri tek yön en fazla 899 TL’ye satabilecekler. Yakıta gelen zam, maliyetlerdeki diğer artışlar nedeniyle başta THY ve Pegasus olmak üzere bilet ücreti tavan fiyatının arttırılmasını istiyorlardı. Sonunda karar verildi ve ücret 899 TL’ye yükseltildi. Şimdi özellikle yaz uçuşlarında bu tavan fiyatı bilet fiyatlarını da hızla tırmandıracak."
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uğur cebeci, uçuş, thy, pegasus

Hürriyet yazarı Cebeci: İç hat uçak biletlerinin tavan fiyatı 899 TL’ye yükseltildi

14:03 08.06.2022 (güncellendi: 14:20 08.06.2022)
© AASabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© AA
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Hürriyet yazarı Uğur Cebeci, iç hat uçak bilet ücretlerinde daha önce tek yön 699 TL olan tavan fiyatı 899 TL’ye yükseltildiğini duyurdu.
Hürriyet gazetesinin havacılık yazarı Uğur Cebeci, yakıta gelen zam, maliyetlerdeki diğer artışlar nedeniyle başta Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus olmak üzere firmaların bilet ücreti tavan fiyatının artırılmasını istediğini yazdı.
"Artık THY ve diğer havayolu şirketleri biletleri tek yön en fazla 899 TL’ye satabilecekler" diyen Cebeci, şöyle devam etti:
"İç hat uçak bilet ücretlerinde daha önce tek yön 699 TL olan tavan fiyatı 899 TL’ye yükseltildi. Artık THY ve diğer havayolu şirketleri biletleri tek yön en fazla 899 TL’ye satabilecekler. Yakıta gelen zam, maliyetlerdeki diğer artışlar nedeniyle başta THY ve Pegasus olmak üzere bilet ücreti tavan fiyatının arttırılmasını istiyorlardı. Sonunda karar verildi ve ücret 899 TL’ye yükseltildi. Şimdi özellikle yaz uçuşlarında bu tavan fiyatı bilet fiyatlarını da hızla tırmandıracak."
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