https://tr.sputniknews.com/20220608/hurriyet-yazari-cebeci-ic-hat-ucak-biletlerinin-tavan-fiyati-899-tlye-yukseltildi-1057134787.html

Hürriyet yazarı Cebeci: İç hat uçak biletlerinin tavan fiyatı 899 TL’ye yükseltildi

Hürriyet yazarı Cebeci: İç hat uçak biletlerinin tavan fiyatı 899 TL’ye yükseltildi

Hürriyet yazarı Uğur Cebeci, iç hat uçak bilet ücretlerinde daha önce tek yön 699 TL olan tavan fiyatı 899 TL’ye yükseltildiğini duyurdu. 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T14:03+0300

2022-06-08T14:03+0300

2022-06-08T14:20+0300

türkiye

uğur cebeci

uçuş

thy

pegasus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/16/1053013634_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_1aaf1d07dce53271733a4c7009422d20.jpg

Hürriyet gazetesinin havacılık yazarı Uğur Cebeci, yakıta gelen zam, maliyetlerdeki diğer artışlar nedeniyle başta Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus olmak üzere firmaların bilet ücreti tavan fiyatının artırılmasını istediğini yazdı."Artık THY ve diğer havayolu şirketleri biletleri tek yön en fazla 899 TL’ye satabilecekler" diyen Cebeci, şöyle devam etti:"İç hat uçak bilet ücretlerinde daha önce tek yön 699 TL olan tavan fiyatı 899 TL’ye yükseltildi. Artık THY ve diğer havayolu şirketleri biletleri tek yön en fazla 899 TL’ye satabilecekler. Yakıta gelen zam, maliyetlerdeki diğer artışlar nedeniyle başta THY ve Pegasus olmak üzere bilet ücreti tavan fiyatının arttırılmasını istiyorlardı. Sonunda karar verildi ve ücret 899 TL’ye yükseltildi. Şimdi özellikle yaz uçuşlarında bu tavan fiyatı bilet fiyatlarını da hızla tırmandıracak."

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uğur cebeci, uçuş, thy, pegasus