https://tr.sputniknews.com/20220608/kabzimallar-odasi-hal-fiyatlari-raflara-yansimadi-1057147685.html

Kabzımallar Odası: Hal fiyatları market raflarına yansımadı

Kabzımallar Odası: Hal fiyatları market raflarına yansımadı

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, sebze-meyvede hal fiyatlarındaki düşüşün marketlere yansımadığını öne sürerek, denetimlerin artırılması çağrısı... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T19:39+0300

2022-06-08T19:39+0300

2022-06-08T19:39+0300

ekonomi

adana

meyve

sebze

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Yaz ayları gelmesine rağmen yüksek girdi maliyetleri ve enflasyon nedeniyle sebze-meyvede beklenen fiyat düşüşü henüz gerçekleşmedi. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan ise ürünlerin fiyatları düşmesine karşın market raflarına bu durumun yansımamasından dolayı halkın ucuza meyve- sebze yiyemediğini iddia etti.Fiyatlar üzerinde sürekli denetim yapılması gerektiğini belirten Doğan, Haber Global'e yaptığı açıklamada, "Defalarca belirttiğimiz gibi denetim şart. Burada 4 liraya sattığımız domates, markette neden 14- 15 lira? Yetkililere sesleniyoruz. Denetim yapılırsa vatandaş ucuza yiyecek. Buradan 4 liraya çıkan malın markette en fazla 8 lira olması lazım” dedi.Doğan'ın bu açıklamasına karşın halde fiyatlar da pek de söylendiği gibi değil. Adana Hali'nde yerli domatesin kilosu en düşük 4,50, en yüksek 9 lira. Salkım domateste ise fiyat 4 ile 8 lira arasında değişiyor. Biberin kilosu 2.25 lira ile 15 lira aralığında. Halde fiyatlar kabakta 2.75-5.50, patlıcanda 2.50-5, soğanda 2-5, patateste 4-8 lira aralığında belirlenmiş durumda.

adana

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adana, meyve, sebze