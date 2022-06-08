https://tr.sputniknews.com/20220608/yarin-ve-cuma-gunu-yagislar-surecek-1057155604.html

Yarın ve cuma günü yağışlar sürecek

Yarın ve cuma günü yağışlar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, bahar yağışlarının etkisini sürdüreceğini ve Türkiye'nin kuzeybatısının yeni bir yağış ve... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T20:54+0300

2022-06-08T20:54+0300

2022-06-08T20:54+0300

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

bahar

türkiye

şahin şahbaz

yağış

ankara

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre, bahar yağışları etkisini sürdürecek.Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, Ankara'da dünkü kuvvetli yağışın bazı bölgelerde sele neden olduğunu hatırlattı. Dün yaşanan sağanakta metrekareye 55.1 kilogram yağış düştüğünü ve kentin uzun yıllar en yüksek yağışının 1997'de ölçülen 88.9 kilogram olduğunu söyleyen Şahbaz, "Dünkü yağış oldukça kuvvetli bir yağış diyebiliriz ancak ekstrem yağışlara da uzak" diye konuştu.Şahin Şahbaz, Akdeniz, Eskişehir hariç İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde bugün gece saatlerine kadar aralıklarla yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.'Kuzey ve iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor'Şahbaz, Türkiye genelinde yarın ve cuma, önceki günlerdeki gibi özellikle öğleden sonraları bahar yağışlarının olacağının tahmin edildiğini açıklayarak, şu bilgileri verdi:Sağanak ve gök gürültülü sağanağın özellikle ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışına neden olma ihtimali bulunduğunu belirten Şahbaz, "Ayrıca bu yağışlar, yağış anında, çevresinde şiddetli rüzgarlara ve fırtınaya sebep olabilir. Vatandaşlarımızın bu konularda dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda var" açıklamasını yaptı.Şahbaz, "mgm.gov.tr" internet adresi ve MGM'nin akıllı telefon uygulamalarından güncel uyarılara ulaşabileceğini hatırlattı.

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meteoroloji genel müdürlüğü, bahar, türkiye, şahin şahbaz, yağış, ankara