https://tr.sputniknews.com/20220609/ator-antalya-2019a-gore-rus-turistlerin-yuzde-45ini-kaybedebilir--1057192099.html

ATOR: Antalya, 2019'a göre Rus turistlerin yüzde 45'ini kaybedebilir

ATOR: Antalya, 2019'a göre Rus turistlerin yüzde 45'ini kaybedebilir

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Antalya’nın bu yılın sonuna kadar pandemi öncesi döneme göre Rus turistlerin yüzde 45'ini, 2021’e göre ise yüzde 17'sini... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T14:43+0300

2022-06-09T14:43+0300

2022-06-09T15:18+0300

ekonomi

ator

antalya

rus turist

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ATOR’un konuya ilişkin açıklamasında, Antalya’nın 2022’nin sonuna kadar pandemi öncesi döneme denk gelen 2019’a göre Rus turistlerin yüzde 45'ini, geçen yıla göre ise yüzde 17'sini kaybedebileceği, bu eğilimin ulaştırmadaki eksikten kaynaklandığı belirtildi.Açıklamada, “Rus havayollarının risk barındırmayan az sayıdaki uçaklarını hesaba katarak yaz sezonunun kalanında, Haziran-Ekim olmak üzere 5 ay boyunca Antalya’ya haftada, örneğin 450 Türk ve 50 Rus olmak üzere azami olarak 500 sefer yapılacak olursa, bu süre içinde Antalya'ya yaklaşık 2.5 milyon turist taşınmış olacak. Buna göre Türkiye'ye ulaşım artmaz veya azalmazsa 2022'de yaklaşık 3 milyon Rus Antalya'da tatil yapabilecek” ifadelerine yer verildi. “Antalya için bu rakam, Rusya’dan 5.5 milyon turistin geldiği 2019'a göre yüzde 45 daha az ve hatta ‘Kovidli’ 2021’e göre bile yüzde 17 daha az olacak” denilen açıklama, şöyle devam etti: “Antalya'ya turist akışının azalması hiçbir şekilde ‘Rusların Türkiye'de dinlenme arzusu kalmadığı’ anlamına gelmez. Aslına bakılırsa tersi bir durum söz konusu. Türkiye'ye olan talep gerçekten muazzam, neredeyse tamamen kapanmış olan diğer sahil ülkelerine bakılacak olursa Türkiye bu yaz neredeyse tek dış destinasyon konumunda.” Türkiye ve Antalya’ya turist akışında görülen gerilemenin tamamen uçak yetersizliğinden ve Batılı ülkelerin yaptırımlarının neden olduğu uçak kalkış coğrafyasının daralmasından kaynaklandığına dikkat çekilen açıklamada, Haziran 2022 itibarıyla Türkiye’nin tatil beldelerinde Rusya’nın 17 kentinden 6 tur operatörünün lehine 8 Rus ve Türk havayolu şirketinin sefer düzenlediği vurgulandı. 2019’un yaz sezonunda havayolu şirketi sayısının 18 olduğu, seferlerin ise Rusya’nın 46 kentinden yapıldığı vurgulanan açıklamada, “Böylece bu yaz Türkiye'ye uçak kalkış coğrafyası, pandemi öncesine göre 2.7 kat azaldı. Ulaştırma hacmi ise uzmanlara göre pandemi öncesi rakamların yaklaşık yüzde 55’i seviyesinde” denildi.

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ator, antalya, rus turist