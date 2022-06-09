https://tr.sputniknews.com/20220609/bakan-karaismailoglu-turksat-5byi-hizmete-aliyoruz-1057180785.html
Bakan Karaismailoğlu: Türksat 5B'yi hizmete alıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: Türksat 5B'yi hizmete alıyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B'nin 17 Mayıs'ta yörüngesine ulaştığını belirterek, "Uydumuzu hizmete alma vakti artık geldi. 14... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T11:22+0300
2022-06-09T11:22+0300
2022-06-09T11:23+0300
türkiye
türksat 5b
adil karaismailoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055165856_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5f20d1b20a7264701290366f123aafe0.jpg
Aralık 2021'de Cape Canaveral Üssü'nden fırlatılan Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B, "42 derece doğu" boylamındaki yörüngesinde hizmet vermeye başlayacak.Bakan Karaismailoğlu, Türksat 5B'nin 17 Mayıs'ta yörüngesine ulaştığını belirterek, uydunun 14 Haziran'da hizmete alınacağını duyurdu. Türkiye'nin uydudan internet kapasitesi 15 kattan fazla artacakTürksat 5B ile Türkiye'nin uydudan internet kapasitesi Ka-Bant sayesinde 17 katın üzerinde artırılmış olacak.Türksat 5B, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecek.5B, sabit uydu servis sınıf uyduları Türksat 4A ve 4B'ye göre en az 20 kat fazla kapasite verimliliği bulunan yüksek verimli uydu kategorisinde yer alıyor.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055165856_54:0:702:486_1920x0_80_0_0_b51b69044066b893d18680bdab553299.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türksat 5b, adil karaismailoğlu
Bakan Karaismailoğlu: Türksat 5B'yi hizmete alıyoruz
11:22 09.06.2022 (güncellendi: 11:23 09.06.2022) Abone ol
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B'nin 17 Mayıs'ta yörüngesine ulaştığını belirterek, "Uydumuzu hizmete alma vakti artık geldi. 14 Haziran'da Türksat 5B'yi hizmete alıyoruz." dedi.
Aralık 2021'de Cape Canaveral Üssü'nden fırlatılan Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B, "42 derece doğu" boylamındaki yörüngesinde hizmet vermeye başlayacak.
Bakan Karaismailoğlu, Türksat 5B'nin 17 Mayıs'ta yörüngesine ulaştığını belirterek, uydunun 14 Haziran'da hizmete alınacağını duyurdu.
Türkiye'nin uydudan internet kapasitesi 15 kattan fazla artacak
Türksat 5B ile Türkiye'nin uydudan internet kapasitesi Ka-Bant sayesinde 17 katın üzerinde artırılmış olacak.
Türksat 5B, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecek.
5B, sabit uydu servis sınıf uyduları Türksat 4A ve 4B'ye göre en az 20 kat fazla kapasite verimliliği bulunan yüksek verimli uydu kategorisinde yer alıyor.