https://tr.sputniknews.com/20220609/meclis-baskani-sentop-turkiye-sivil-anayasayi-yapacak-1057181207.html

Meclis Başkanı Şentop: Türkiye, sivil Anayasa'yı yapacak

Meclis Başkanı Şentop: Türkiye, sivil Anayasa'yı yapacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, sivil Anayasa'yı yapacak" açıklamasını yaptı. 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T11:35+0300

2022-06-09T11:35+0300

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türkiye

mustafa şentop

tbmm

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Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'a konuşan Şentop, "Sivil Anayasa yapacağımıza inanıyorum. Yapacağız. Bazı dönemlerin sancıları oluyor. Üzerinden biraz zaman geçmesi gerekiyor. Zamanla o dönemlerin etkileri atlatılıyor." dedi.Şentop, "Uzlaşma Komisyonu'nda ilk defa, bütün partilerin derli toplu Anayasa önerisi ortaya çıktı. Tamamında uzlaşamadık belki ama yüzde 40'ında falan gibi mutabakat sağlandı. Biz o zaman da başkanlık sistemini önermiştik ama mutabakat sağlanamamıştı.Psikolojik eşiği o zaman aştık. Şimdi, bence daha rahat konuşuruz. Türkiye, sivil Anayasa'yı yapacak." değerlendirmesini yaptı.Şentop sorulara şu yanıtları verdi:- Gerçekten buna inanıyor musunuz?"Burada, şöyle bakmak lazım: Sivil Anayasa sonuçta bir uzlaşmadır. İçinde hiçbir partinin, hiçbir toplumsal kesimin dediklerinin tamamı olmaz... Bu mümkün değildir. Şu gözle bakarsak mesafe alabiliriz: Biz, darbecilerin Anayasa'sından daha iyisini yapalım... Bundan biraz daha ileri gidelim... Adım atalım.- Bu defa... Doğum olabilecek mi? Türkiye, nur topu gibi sivil Anayasa'ya kavuşabilecek mi?İnanıyorum. İdeali yapmak zor olabilir. Ama bundan çok daha iyisi yapılabilir. Daha sonra gelecekler, daha da iyisini yapabilirler. Bu yolu açmak lazım."

türkiye

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mustafa şentop, tbmm