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https://tr.sputniknews.com/20220610/3-ilde--bolge-adliye-mahkemeleri-kuruldu-1057220158.html
3 ilde bölge adliye mahkemeleri kuruldu
3 ilde bölge adliye mahkemeleri kuruldu
Adalet Bakanlığı'nın, Denizli, Malatya ve Tekirdağ'da bölge adliye mahkemeleri kurulmasına dair kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
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2022-06-10T02:47+0300
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Adalet Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınlanan kararı ile Denizli, Malatya ve Tekirdağ'da istinaf mahkemeleri kuruldu.Kararda, 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'un 25'inci maddesi uyarınca Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) olumlu görüşü alınarak Denizli, Malatya ve Tekirdağ bölge adliye mahkemelerinin kurulduğu belirtildi.
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resmi gazete, denizli

3 ilde bölge adliye mahkemeleri kuruldu

02:47 10.06.2022
© AA Resmi Gazete
 Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© AA
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Adalet Bakanlığı'nın, Denizli, Malatya ve Tekirdağ'da bölge adliye mahkemeleri kurulmasına dair kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Adalet Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınlanan kararı ile Denizli, Malatya ve Tekirdağ'da istinaf mahkemeleri kuruldu.
Kararda, 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'un 25'inci maddesi uyarınca Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) olumlu görüşü alınarak Denizli, Malatya ve Tekirdağ bölge adliye mahkemelerinin kurulduğu belirtildi.
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