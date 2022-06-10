https://tr.sputniknews.com/20220610/3-ilde--bolge-adliye-mahkemeleri-kuruldu-1057220158.html

3 ilde bölge adliye mahkemeleri kuruldu

3 ilde bölge adliye mahkemeleri kuruldu

Adalet Bakanlığı'nın, Denizli, Malatya ve Tekirdağ'da bölge adliye mahkemeleri kurulmasına dair kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T02:47+0300

2022-06-10T02:47+0300

2022-06-10T02:47+0300

türkiye

resmi gazete

denizli

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Adalet Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınlanan kararı ile Denizli, Malatya ve Tekirdağ'da istinaf mahkemeleri kuruldu.Kararda, 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'un 25'inci maddesi uyarınca Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) olumlu görüşü alınarak Denizli, Malatya ve Tekirdağ bölge adliye mahkemelerinin kurulduğu belirtildi.

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resmi gazete, denizli