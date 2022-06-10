https://tr.sputniknews.com/20220610/atm-soymakla-ilgili-sarki-yayinlayan-rapci-atm-soymaktan-tutuklandi-1057227436.html
ATM soymakla ilgili şarkı yayınlayan rapçi, ATM soymaktan tutuklandı
ATM soymakla ilgili şarkı yayınlayan rapçi, ATM soymaktan tutuklandı
ABD'nin Tennessee eyaletinde 30 yaşındaki bir adam, ATM soymaktan tutuklandı. Rapçi olduğu öğrenilen kişinin daha önce ATM soymak üzerine bir şarkı yazıp... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T10:50+0300
2022-06-10T10:50+0300
2022-06-10T10:56+0300
yaşam
rap
rap müzik
bankamatik
soygun
banka soygunu
atm
şarkı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/13/1042877819_67:0:1134:600_1920x0_80_0_0_6300cc5752cc3b4bda8935f32f0899f0.jpg
ATM soymakla ilgili rap şarkı yazıp söyleyen Teksaslı bir adam, sözlerini şarkıda bırakmayıp Tennessee'deki bir bankamatikten para çalarken yakalandı.Nashville Metropolitan Polis Departmanı'nın açıklamasına göre, pazartesi günü Nashville'deki bir Bank of America şubesinde bir ATM teknisyeni bankamatiğe yükleme yaparken dört kişilik bir grup tarafından alıkonuldu. Bankamatiği soymaya çalışan kişiler arasında 30 yaşındaki Ladesion Riley de vardı.Parayı alıp araçlarına yükleyen hırsızlar polisten kaçamadı. FBI yardımıyla çaldıkları parayla birlikte yakalanan kişiler, tutuklandı. Yapılan soruşturmada 30 yaşındaki hırsızın '213 Jugg god' ismiyle rap şarkı söylediği, nisan ayında ise ATM soyma üzerine kaleme aldığı 'Make It Home' (Eve Ulaşmak) şarkısını YouTube'da yayınladığı ortaya çıktı. Şarkı sözlerinde farklı eyaletlerde ATM soymak, arabada binlerce doları bulundurmak ve polis tarafından durdurulmadan eve dönmek gibi olaylar anlatılıyor. Houston Polis Birliği'nin Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda hırsız rapçinin şarkısıyla dalga geçilerek şu ifadelere yer verildi:Riley ve diğer 3 şüpheli, federal hırsızlık suçlamasıyla karşı karşıya bulunuyor. FBI, şüphelilerin diğer eyaletlerde de bankamatik soyup soymadığını inceliyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/13/1042877819_200:0:1000:600_1920x0_80_0_0_70da77fbad9222b0f92258db744dc2a6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rap, rap müzik, bankamatik, soygun, banka soygunu, atm, şarkı
ATM soymakla ilgili şarkı yayınlayan rapçi, ATM soymaktan tutuklandı
10:50 10.06.2022 (güncellendi: 10:56 10.06.2022) Abone ol
ABD'nin Tennessee eyaletinde 30 yaşındaki bir adam, ATM soymaktan tutuklandı. Rapçi olduğu öğrenilen kişinin daha önce ATM soymak üzerine bir şarkı yazıp YouTube'da yayınladığı ortaya çıktı.
ATM soymakla ilgili rap şarkı yazıp söyleyen Teksaslı bir adam, sözlerini şarkıda bırakmayıp Tennessee'deki bir bankamatikten para çalarken yakalandı.
Nashville Metropolitan Polis Departmanı'nın açıklamasına
göre, pazartesi günü Nashville'deki bir Bank of America şubesinde bir ATM teknisyeni bankamatiğe yükleme yaparken dört kişilik bir grup tarafından alıkonuldu. Bankamatiği soymaya çalışan kişiler arasında 30 yaşındaki Ladesion Riley de vardı.
Parayı alıp araçlarına yükleyen hırsızlar polisten kaçamadı. FBI yardımıyla çaldıkları parayla birlikte yakalanan kişiler, tutuklandı.
Yapılan soruşturmada 30 yaşındaki hırsızın '213 Jugg god' ismiyle rap şarkı söylediği, nisan ayında ise ATM soyma üzerine kaleme aldığı 'Make It Home' (Eve Ulaşmak) şarkısını YouTube'da yayınladığı ortaya çıktı.
Şarkı sözlerinde farklı eyaletlerde ATM soymak, arabada binlerce doları bulundurmak ve polis tarafından durdurulmadan eve dönmek gibi olaylar anlatılıyor.
Houston Polis Birliği'nin Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda hırsız rapçinin şarkısıyla dalga geçilerek şu ifadelere yer verildi:
"İroni: Banka hırsızlığı ve eyalet dışında ATM soygunu hakkında 'Eve Ulaşmak' diye bir rap şarkısı yaparsınız ve sonra Houston'da eve ulaşamazsınız.."
Riley ve diğer 3 şüpheli, federal hırsızlık suçlamasıyla karşı karşıya bulunuyor. FBI, şüphelilerin diğer eyaletlerde de bankamatik soyup soymadığını inceliyor.