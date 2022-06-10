https://tr.sputniknews.com/20220610/av-tufegini-temizlerken-kendini-vuran-genc-hayatini-kaybetti-1057239694.html

Av tüfeğini temizlerken kendini vuran genç hayatını kaybetti

Av tüfeğini temizlerken kendini vuran genç hayatını kaybetti

Kastamonu'da av tüfeğini temizlediği sırada kendini vuran genç hayatını kaybetti. Gencin vatani görevini yapmak için askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T14:56+0300

2022-06-10T14:56+0300

2022-06-10T14:56+0300

yaşam

kastamonu

av tüfeği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056303981_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6780a3a3bae43307f001371dc7c15fd2.jpg

Kastamonu'da bir genç, temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.Şenpazar ilçesine bağlı Edeler köyünde av tüfeğini temizlediği sırada, silahın kazara ateş alması sonucu kendini vuran 24 yaşındaki Ramazan Dak, hayatını kaybetti.İhbar üzerine jandarma ekipleri, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ramazan Dak'ın vatani görevini yapmak için askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

kastamonu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kastamonu, av tüfeği