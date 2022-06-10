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Av tüfeğini temizlerken kendini vuran genç hayatını kaybetti
Av tüfeğini temizlerken kendini vuran genç hayatını kaybetti
Kastamonu'da av tüfeğini temizlediği sırada kendini vuran genç hayatını kaybetti. Gencin vatani görevini yapmak için askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T14:56+0300
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yaşam
kastamonu
av tüfeği
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Kastamonu'da bir genç, temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.Şenpazar ilçesine bağlı Edeler köyünde av tüfeğini temizlediği sırada, silahın kazara ateş alması sonucu kendini vuran 24 yaşındaki Ramazan Dak, hayatını kaybetti.İhbar üzerine jandarma ekipleri, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ramazan Dak'ın vatani görevini yapmak için askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi.
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kastamonu, av tüfeği

Av tüfeğini temizlerken kendini vuran genç hayatını kaybetti

14:56 10.06.2022
© İHAGaziantep'te hastane, ambulans
Gaziantep'te hastane, ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© İHA
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Kastamonu'da av tüfeğini temizlediği sırada kendini vuran genç hayatını kaybetti. Gencin vatani görevini yapmak için askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi
Kastamonu'da bir genç, temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Şenpazar ilçesine bağlı Edeler köyünde av tüfeğini temizlediği sırada, silahın kazara ateş alması sonucu kendini vuran 24 yaşındaki Ramazan Dak, hayatını kaybetti.
İhbar üzerine jandarma ekipleri, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ramazan Dak'ın vatani görevini yapmak için askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi.
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