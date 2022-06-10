https://tr.sputniknews.com/20220610/av-tufegini-temizlerken-kendini-vuran-genc-hayatini-kaybetti-1057239694.html
Av tüfeğini temizlerken kendini vuran genç hayatını kaybetti
Av tüfeğini temizlerken kendini vuran genç hayatını kaybetti
Kastamonu'da av tüfeğini temizlediği sırada kendini vuran genç hayatını kaybetti. Gencin vatani görevini yapmak için askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T14:56+0300
2022-06-10T14:56+0300
2022-06-10T14:56+0300
yaşam
kastamonu
av tüfeği
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Kastamonu'da bir genç, temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.Şenpazar ilçesine bağlı Edeler köyünde av tüfeğini temizlediği sırada, silahın kazara ateş alması sonucu kendini vuran 24 yaşındaki Ramazan Dak, hayatını kaybetti.İhbar üzerine jandarma ekipleri, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ramazan Dak'ın vatani görevini yapmak için askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi.
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kastamonu, av tüfeği
Av tüfeğini temizlerken kendini vuran genç hayatını kaybetti
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Kastamonu'da av tüfeğini temizlediği sırada kendini vuran genç hayatını kaybetti. Gencin vatani görevini yapmak için askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi
Kastamonu'da bir genç, temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Şenpazar ilçesine bağlı Edeler köyünde av tüfeğini temizlediği sırada, silahın kazara ateş alması sonucu kendini vuran 24 yaşındaki Ramazan Dak, hayatını kaybetti.
İhbar üzerine jandarma ekipleri, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ramazan Dak'ın vatani görevini yapmak için askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi.