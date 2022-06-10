https://tr.sputniknews.com/20220610/britney-spears-iranli-nisanlisiyla-evlendi-55-saat-evli-kaldigi-eski-kocasi-dugunu-basti-1057226135.html
Britney Spears İranlı nişanlısıyla evlendi: 55 saat evli kaldığı eski kocası düğünü bastı
Britney Spears İranlı nişanlısıyla evlendi: 55 saat evli kaldığı eski kocası düğünü bastı
Ünlü pop yıldızı Britney Spears İranlı nişanlısı Sam Asghari sade bir düğünle dünya evine girdi. Kameralardan uzak gerçekleşen düğüne, Spears'ın 55 saat evli... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T10:03+0300
2022-06-10T10:03+0300
2022-06-10T10:07+0300
yaşam
britney spears
düğün
evlilik
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Britney Spears ve 28 yaşındaki İranlı nişanlısı Sam Asghari, yakın çevrelerinin katıldığı 100 kişilik bir törenle dünya evine girdi.TMZ’nin haberine göre 40 yaşındaki şarkıcının erkek kardeşi Bryan’ın nikaha katılırken ebeveynleri Jamie ve Lynne Spears ile kız kardeşi Jamie Lynn ise katılımcılar arasında yer almadı.Ünlü yıldızın Los Angeles’taki malikanesinde gerçekleşen düğününe, şarkıcının 2004’te 55 saat evli kaldığı Jason Alexander’ın evliliği engelleme girişimi damga vurdu. Spears’ın eski eşi Jason Alexander malikaneye girmeye çalışırken polis tarafından yakalandı. Olayın ardından gözaltına alınan Alexander’ın polise “O benin ilk eşim, tek eşim. Düğünü durdurmak için geldim” dediği belirtildi.Düğünü basmadan önce Instagram hesabı üzerinden canlı yayın yapan Alexander'ın güvenlik personeline yaklaşıp Britney'in kendisini davet ettiğini söylediği kaydedildi. Spears daha önce de birlikte 14 ve 15 yaşlarında iki erkek çocuk sahibi olduğu dansçı Kevin Federline ile 2 yıl evli kalmıştı.
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britney spears, düğün, evlilik
Britney Spears İranlı nişanlısıyla evlendi: 55 saat evli kaldığı eski kocası düğünü bastı
10:03 10.06.2022 (güncellendi: 10:07 10.06.2022) Abone ol
Ünlü pop yıldızı Britney Spears İranlı nişanlısı Sam Asghari sade bir düğünle dünya evine girdi. Kameralardan uzak gerçekleşen düğüne, Spears'ın 55 saat evli kaldığı ilk kocası Jason Alexander’ın zorla eve girmeye çalışırken polis tarafından tutuklanması damga vurdu.
Britney Spears ve 28 yaşındaki İranlı nişanlısı Sam Asghari, yakın çevrelerinin katıldığı 100 kişilik bir törenle dünya evine girdi.
TMZ’nin haberine göre 40 yaşındaki şarkıcının erkek kardeşi Bryan’ın nikaha katılırken ebeveynleri Jamie ve Lynne Spears ile kız kardeşi Jamie Lynn ise katılımcılar arasında yer almadı.
Ünlü yıldızın Los Angeles’taki malikanesinde gerçekleşen düğününe, şarkıcının 2004’te 55 saat evli kaldığı Jason Alexander’ın evliliği engelleme girişimi damga vurdu.
Spears’ın eski eşi Jason Alexander malikaneye girmeye çalışırken polis tarafından yakalandı. Olayın ardından gözaltına alınan Alexander’ın polise “O benin ilk eşim, tek eşim. Düğünü durdurmak için geldim” dediği belirtildi.
Düğünü basmadan önce Instagram hesabı üzerinden canlı yayın yapan Alexander'ın güvenlik personeline yaklaşıp Britney'in kendisini davet ettiğini söylediği kaydedildi.
Spears daha önce de birlikte 14 ve 15 yaşlarında iki erkek çocuk sahibi olduğu dansçı Kevin Federline ile 2 yıl evli kalmıştı.