https://tr.sputniknews.com/20220610/erdoganin-uluslararasi-anlasmalara-uyma-cagrisina-yunanistandan-haritali-yanit-1057230156.html
Erdoğan'ın 'uluslararası anlaşmalara uyma' çağrısına Yunanistan'dan 'harita' çıkışı
Erdoğan'ın 'uluslararası anlaşmalara uyma' çağrısına Yunanistan'dan 'harita' çıkışı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yunanistan'ı adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uymaya davet ediyoruz" şeklindeki... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T12:02+0300
2022-06-10T12:02+0300
2022-06-10T12:08+0300
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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, perşembe günü yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki adaları silahlandırmaktan vazgeçme ve uluslararası anlaşmalara uyma çağrısına yanıt verdi.Bakanlık, açıklamada Türk tarafının suçlamalarını yalanlama amacıyla 16 farklı harita yayınladı. Atina'nın 1. ve 2. Dünya Savaşlarından sonra imzalanan Lozan ve Paris Barış Anlaşmalarını ihlal ettiği yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını savunan Yunan Bakanlık, Ege Denizi'ndeki adalara asker konuşlandırılmasının Anadolu kıyısında Türk askeri birliklerinin, uçaklarının ve çıkarma gemilerinin mevcudiyetine ve 'Kıbrıs işgaline' yanıt olarak gerçekleştirildiğini ileri sürdü.Tarihi 1923'e dek uzanan 16 haritaya ilişkin Yunan Bakanlık, açıklamada "Haritalar, Türklerin yasadışı tek taraflı eylem ve iddialarını keskin ve reddedilemez bir şekilde tasvir ediyor. Yukarıda bahsi geçen haritalar, mevcut durumu altüst etmeye yönelik, Uluslararası Hukuku ve Uluslararası Deniz Hukukunu ihlal eden ve bölgemizde barış, güvenlik ve istikrarı tehdit eden Türk revizyonizminin boyutunu belgelemektedir" ifadelerine yer verdi.NATO üyeleri Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde Ege ve Akdeniz'deki tartışmalı bölgelere ilişkin gerginlik tırmanırken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan perşembe günkü açıklamasında, “Bir kez daha Yunanistan'ı adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uymaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Bu millet bir şey söylerse ardını da takip eder” demişti.Salı günü ise Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Atina'nın adalara asker göndermeye devam etmesi durumunda Ankara'nın adalar üzerindeki Yunan egemenliğine meydan okuyacağını kaydetmişti.Yunan Dışişleri Bakanlığı 16 farklı haritayı daha önce Türkiye karşıtı lobicilik ile görevlendirdiği diplomatlara dağıtmıştı.
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Erdoğan'ın 'uluslararası anlaşmalara uyma' çağrısına Yunanistan'dan 'harita' çıkışı
12:02 10.06.2022 (güncellendi: 12:08 10.06.2022) Abone ol
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yunanistan'ı adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uymaya davet ediyoruz" şeklindeki açıklamasına Yunanistan 16 farklı haritayla yanıt verdi.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, perşembe günü yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki adaları silahlandırmaktan vazgeçme ve uluslararası anlaşmalara uyma çağrısına yanıt verdi.
Bakanlık, açıklamada Türk tarafının suçlamalarını yalanlama amacıyla 16 farklı harita yayınladı. Atina'nın 1. ve 2. Dünya Savaşlarından sonra imzalanan Lozan ve Paris Barış Anlaşmalarını ihlal ettiği yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını savunan Yunan Bakanlık, Ege Denizi'ndeki adalara asker konuşlandırılmasının Anadolu kıyısında Türk askeri birliklerinin, uçaklarının ve çıkarma gemilerinin mevcudiyetine ve 'Kıbrıs işgaline' yanıt olarak gerçekleştirildiğini ileri sürdü.
Tarihi 1923'e dek uzanan 16 haritaya ilişkin Yunan Bakanlık, açıklamada "Haritalar, Türklerin yasadışı tek taraflı eylem ve iddialarını keskin ve reddedilemez bir şekilde tasvir ediyor. Yukarıda bahsi geçen haritalar, mevcut durumu altüst etmeye yönelik, Uluslararası Hukuku ve Uluslararası Deniz Hukukunu ihlal eden ve bölgemizde barış, güvenlik ve istikrarı tehdit eden Türk revizyonizminin boyutunu belgelemektedir"
ifadelerine yer verdi.
NATO üyeleri Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde Ege ve Akdeniz'deki tartışmalı bölgelere ilişkin gerginlik tırmanırken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan perşembe günkü açıklamasında, “Bir kez daha Yunanistan'ı adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uymaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Bu millet bir şey söylerse ardını da takip eder” demişti.
Salı günü ise Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Atina'nın adalara asker göndermeye devam etmesi durumunda Ankara'nın adalar üzerindeki Yunan egemenliğine meydan okuyacağını kaydetmişti.
Yunan Dışişleri Bakanlığı 16 farklı haritayı daha önce Türkiye karşıtı lobicilik ile görevlendirdiği diplomatlara dağıtmıştı.