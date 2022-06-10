https://tr.sputniknews.com/20220610/izmirde-bir-okul-kiz-ve-erkek-ogrencilerin-siniflarini-ve-katlarini-ayirmis-1057257602.html
İzmir'de bir okul, kız ve erkek öğrencilerin sınıflarını ve katlarını ayırmış
İzmir'de bir okul, kız ve erkek öğrencilerin sınıflarını ve katlarını ayırmış
Bornova İmam Hatip Ortaokulu’nda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflara ve ayrı katlara alındığı ortaya çıktı. Eğitim-İş'in şikayetinde ilçe milli eğitim... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T22:44+0300
2022-06-10T22:44+0300
2022-06-10T22:47+0300
türkiye
izmir
bornova
imam hatip
erkek
kız
eğitim-iş
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İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Bornova İmam Hatip Ortaokulu’nda kız ve erkek öğrencilerin sınıfları ayrıldığı ve öğrencilerin farklı katlara alındığı ortaya çıktı. Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu'nun haberine göre Eğitim-İş Sendikası, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurarak, okul yönetimi hakkında idari soruşturma açılmasını istedi. Eğitim-İş, talepte, 1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu’nun “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır” ilkesinin ihlal edildiğini belirtti. Sendika, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, harem selamlık eğitim yapıldığına delil olarak, okulun sınıf listelerini de sundu. Kanuna uygun bulundu 29 Nisan’daki başvuruya, 9 Mayıs’ta yanıt geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu, uygulamanın Milli Eğitim Kanunu’na uygun olduğunu belirterek soruşturmaya yer olmadığına karar verdi. Eğitim-İş, konuyu İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne taşıyarak soruşturma talebini yineledi. Sınıf listelerini de paylaşarak anayasa ihlali yapıldığını söyledi. Sendika, önümüzdeki günlerde, konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor
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izmir, bornova, imam hatip, erkek, kız, eğitim-iş
İzmir'de bir okul, kız ve erkek öğrencilerin sınıflarını ve katlarını ayırmış
22:44 10.06.2022 (güncellendi: 22:47 10.06.2022) Abone ol
Bornova İmam Hatip Ortaokulu’nda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflara ve ayrı katlara alındığı ortaya çıktı. Eğitim-İş'in şikayetinde ilçe milli eğitim müdürlüğü soruşturmaya gerek görmedi.
İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Bornova İmam Hatip Ortaokulu’nda kız ve erkek öğrencilerin sınıfları ayrıldığı ve öğrencilerin farklı katlara alındığı ortaya çıktı.
Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu'nun haberine
göre Eğitim-İş Sendikası, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’
ne başvurarak, okul yönetimi hakkında idari soruşturma açılmasını istedi.
Eğitim-İş, talepte, 1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu’nun “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır” ilkesinin ihlal edildiğini belirtti. Sendika, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, harem selamlık eğitim yapıldığına delil olarak, okulun sınıf listelerini de sundu.
Kanuna uygun bulundu
29 Nisan’daki başvuruya, 9 Mayıs’ta yanıt geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu, uygulamanın Milli Eğitim Kanunu’na uygun olduğunu belirterek soruşturmaya yer olmadığına karar verdi. Eğitim-İş, konuyu İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne taşıyarak soruşturma talebini yineledi. Sınıf listelerini de paylaşarak anayasa ihlali yapıldığını söyledi. Sendika, önümüzdeki günlerde, konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor