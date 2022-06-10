https://tr.sputniknews.com/20220610/rusya-ile-cini-birlestiren-ilk-otoyol-koprusu-acildi-1057231404.html

Rusya ile Çin'i birleştiren ilk otoyol köprüsü açıldı

Rusya ile Çin'i birleştiren ilk otoyol köprüsü açıldı

Rusya ile Çin'i Amur Nehri üzerinden birbirine bağlayan ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmesi beklenen ilk otoyol köprüsü bugün açıldı. 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T12:32+0300

2022-06-10T12:32+0300

2022-06-10T12:32+0300

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Köprü, Amur Nehri'nin iki yakasındaki Çin'in Heihe ile Rusya'nın Blagoveşensk kentlerini birleştiriyor. 1 kilometrenin üzerinde uzunluğa sahip köprü, 20 kilometre uzunluğundaki kilit öneme sahip iki şeritli otoyol projesinin parçası niteliğinde. 19 milyar rubleye (328 milyon dolar) mal olan köprünün yapımı iki yıl önce tamamlanmış olsa da koronavirüs pandemisi nedeniyle açılışı daha yeni yapılabildi.

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rusya, çin, otoyol, köprü