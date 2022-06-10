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Rusya ile Çin'i birleştiren ilk otoyol köprüsü açıldı
Rusya ile Çin'i birleştiren ilk otoyol köprüsü açıldı
Rusya ile Çin'i Amur Nehri üzerinden birbirine bağlayan ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmesi beklenen ilk otoyol köprüsü bugün açıldı. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T12:32+0300
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Köprü, Amur Nehri'nin iki yakasındaki Çin'in Heihe ile Rusya'nın Blagoveşensk kentlerini birleştiriyor. 1 kilometrenin üzerinde uzunluğa sahip köprü, 20 kilometre uzunluğundaki kilit öneme sahip iki şeritli otoyol projesinin parçası niteliğinde. 19 milyar rubleye (328 milyon dolar) mal olan köprünün yapımı iki yıl önce tamamlanmış olsa da koronavirüs pandemisi nedeniyle açılışı daha yeni yapılabildi.
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rusya, çin, otoyol, köprü

Rusya ile Çin'i birleştiren ilk otoyol köprüsü açıldı

12:32 10.06.2022
© AFP 2022 / HANDOUTRusya- Çin otoyol köprüsü
Rusya- Çin otoyol köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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Rusya ile Çin'i Amur Nehri üzerinden birbirine bağlayan ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmesi beklenen ilk otoyol köprüsü bugün açıldı.
Köprü, Amur Nehri'nin iki yakasındaki Çin'in Heihe ile Rusya'nın Blagoveşensk kentlerini birleştiriyor.
1 kilometrenin üzerinde uzunluğa sahip köprü, 20 kilometre uzunluğundaki kilit öneme sahip iki şeritli otoyol projesinin parçası niteliğinde.
19 milyar rubleye (328 milyon dolar) mal olan köprünün yapımı iki yıl önce tamamlanmış olsa da koronavirüs pandemisi nedeniyle açılışı daha yeni yapılabildi.
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