https://tr.sputniknews.com/20220610/rusya-merkez-bankasi-yeniden-faiz-indirdi--1057236419.html
Rusya’da politika faizi, Ukrayna operasyonu öncesindeki seviyesine çekildi
Rusya’da politika faizi, Ukrayna operasyonu öncesindeki seviyesine çekildi
Rusya Merkez Bankası, politika faizini 1.5 puan indirip yüzde 9.5’e düşürdü. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T13:34+0300
2022-06-10T13:34+0300
2022-06-10T13:49+0300
ukrayna krizi
rusya merkez bankası
faiz
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Rusya Merkez Bankası’nın, politika faizini 1.5 puan indirip yüzde 11’den yüzde 9.5’e düşürmesi, ülkede faiz oranının şubat ayı seviyesine çekilmesi anlamına geliyor. Böylelikle ülkedeki faiz oranı, Rusya’ya Ukrayna’daki operasyonu yüzünden bir dizi yaptırım uygulanmasından önceki seviyesine geri çekilmiş oldu.
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rusya merkez bankası, faiz
Rusya’da politika faizi, Ukrayna operasyonu öncesindeki seviyesine çekildi
13:34 10.06.2022 (güncellendi: 13:49 10.06.2022) Abone ol
Rusya Merkez Bankası, politika faizini 1.5 puan indirip yüzde 9.5’e düşürdü.
Rusya Merkez Bankası’nın, politika faizini 1.5 puan indirip yüzde 11’den yüzde 9.5’e düşürmesi, ülkede faiz oranının şubat ayı seviyesine çekilmesi anlamına geliyor. Böylelikle ülkedeki faiz oranı, Rusya’ya Ukrayna’daki operasyonu yüzünden bir dizi yaptırım uygulanmasından önceki seviyesine geri çekilmiş oldu.