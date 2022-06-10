Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220610/rusya-merkez-bankasi-yeniden-faiz-indirdi--1057236419.html
Rusya’da politika faizi, Ukrayna operasyonu öncesindeki seviyesine çekildi
Rusya’da politika faizi, Ukrayna operasyonu öncesindeki seviyesine çekildi
Rusya Merkez Bankası, politika faizini 1.5 puan indirip yüzde 9.5’e düşürdü. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T13:34+0300
2022-06-10T13:49+0300
ukrayna krizi
rusya merkez bankası
faiz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1054332538_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e173d8e55c3c5740fa1856de971967fa.jpg
Rusya Merkez Bankası’nın, politika faizini 1.5 puan indirip yüzde 11’den yüzde 9.5’e düşürmesi, ülkede faiz oranının şubat ayı seviyesine çekilmesi anlamına geliyor. Böylelikle ülkedeki faiz oranı, Rusya’ya Ukrayna’daki operasyonu yüzünden bir dizi yaptırım uygulanmasından önceki seviyesine geri çekilmiş oldu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1054332538_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7975d6ab4409845e41940060fe6f76ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya merkez bankası, faiz

Rusya’da politika faizi, Ukrayna operasyonu öncesindeki seviyesine çekildi

13:34 10.06.2022 (güncellendi: 13:49 10.06.2022)
© SputnikRusya Merkez Bankası
Rusya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Merkez Bankası, politika faizini 1.5 puan indirip yüzde 9.5’e düşürdü.
Rusya Merkez Bankası’nın, politika faizini 1.5 puan indirip yüzde 11’den yüzde 9.5’e düşürmesi, ülkede faiz oranının şubat ayı seviyesine çekilmesi anlamına geliyor. Böylelikle ülkedeki faiz oranı, Rusya’ya Ukrayna’daki operasyonu yüzünden bir dizi yaptırım uygulanmasından önceki seviyesine geri çekilmiş oldu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала