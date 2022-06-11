https://tr.sputniknews.com/20220611/bakan-cavusoglundan-italyadaki-helikopter-kazasiyla-ilgili-aciklama-1057274128.html
Bakan Çavuşoğlu: Helikopterin düştüğü bölge bulundu, yolculardan henüz bilgi yok
Bakan Çavuşoğlu: Helikopterin düştüğü bölge bulundu, yolculardan henüz bilgi yok
Basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İtalya'daki helikopter kazasına ilişkin, helikopterin düştüğü bölgenin tespit edildiğini... 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T13:41+0300
2022-06-11T13:41+0300
2022-06-11T14:00+0300
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
italya
helikopter kazası
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İtalya'da kaybolan helikopterdeki 4 Türk vatandaşının aranmasına ilişkin açıklama yapan Çavuşoğlu, "Büyükelçimiz ve Başkonsoloğumuz bölgede. Modena Valiliği açıklama yaptı. Helikopterin düştüğü bölge tespit edildi ancak yolculardan bilgi yok" dedi.İtalya'daki helikopter kazasıİtalyan ANSA ajansının haberinde, dün sabah saatlerinde Lucca kentindeki Capannori Tassignano Havaalanı'ndan kalkan Agusta Koala "AW119" tipi bir helikopterin radardan kaybolduğu belirtildi.Helikopteri arama çalışmalarının Toskana ve Emilia-Romagna bölgelerinin sınır kesiminde sürdüğü ifade edildi.Helikopterle radar teması kaybolduktan sonra başlayan arama kurtarma çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı. Orman örtüsünün arama çalışmalarını güç duruma getirdiği belirtiliyor.İtalyan basınından aktarılan son dakika haberine göre; pilota ait olduğu düşünülen telefona ait sinyal tespit edildi.Eczacıbaşı Grubu'ndan yapılan açıklamada kaybolan helikopterdeki 4 Türk'ün bir fuar için İtalya'ya gittiği belirtildi.
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mevlüt çavuşoğlu, italya, helikopter kazası
Bakan Çavuşoğlu: Helikopterin düştüğü bölge bulundu, yolculardan henüz bilgi yok
13:41 11.06.2022 (güncellendi: 14:00 11.06.2022) Abone ol
Basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İtalya'daki helikopter kazasına ilişkin, helikopterin düştüğü bölgenin tespit edildiğini belirtti.
İtalya'da kaybolan helikopterdeki 4 Türk vatandaşının aranmasına ilişkin açıklama yapan Çavuşoğlu, "Büyükelçimiz ve Başkonsoloğumuz bölgede. Modena Valiliği açıklama yaptı. Helikopterin düştüğü bölge tespit edildi ancak yolculardan bilgi yok" dedi.
İtalya'daki helikopter kazası
İtalyan ANSA ajansının haberinde, dün sabah saatlerinde Lucca kentindeki Capannori Tassignano Havaalanı'ndan kalkan Agusta Koala "AW119" tipi bir helikopterin radardan kaybolduğu belirtildi.
Helikopteri arama çalışmalarının Toskana ve Emilia-Romagna bölgelerinin sınır kesiminde sürdüğü ifade edildi.
Helikopterle radar teması kaybolduktan sonra başlayan arama kurtarma çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı. Orman örtüsünün arama çalışmalarını güç duruma getirdiği belirtiliyor.
İtalyan basınından aktarılan son dakika haberine göre; pilota ait olduğu düşünülen telefona ait sinyal tespit edildi.
Eczacıbaşı Grubu'ndan yapılan açıklamada kaybolan helikopterdeki 4 Türk'ün bir fuar için İtalya'ya gittiği belirtildi.