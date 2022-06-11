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Bülent Eczacıbaşı'ndan İtalya'daki helikopter kazasına ilişkin açıklama: Acımız çok büyük
Bülent Eczacıbaşı'ndan İtalya'daki helikopter kazasına ilişkin açıklama: Acımız çok büyük
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İtalya'daki helikopter kazasında Eczacıbaşı Topluluğu olarak dört arkadaşlarını kaybettiklerini... 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T17:38+0300
2022-06-11T17:38+0300
türkiye
bülent eczacıbaşı
eczacıbaşı grup
italya
helikopter
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Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nde görev yapan dört kişinin hayatını kaybettiği İtalya'daki helikopter kazasına ilişkin, Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.Helikopteri arama çalışmaları sırasında iyi haber beklediklerini aktaran Eczacıbaşı, şunları söyledi:Cenazelerin Türkiye'ye ne zaman getirileceğine de ilişkin Eczacıbaşı, işlemlerin sürdüğünü en kısa zamanda sonuçlanacağını tahmin ettiğini ifade etti.Eczacıbaşı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük'e ve tüm Bakanlık mensuplarına olayın en başından bu yana verdikleri büyük destek ve yakın ilgileri nedeniyle teşekkür etti.Bülent Eczacıbaşı, İtalyan makamlarının da ellerindeki tüm imkanları kullanarak aramayı sonuçlandırdıklarını belirterek, onlara da teşekkür borçlu olduklarını söyledi.İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 4'ü Türk 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. İtalyan güvenlik güçleri, helikopterin enkazını bu sabah 1922 metre yükseklikte tespit etmiş ve kısa süre sonra kazadan kurtulan olmadığı açıklanmıştı.Temizlik ürünleri fuarı için İtalya'da bulunan ve bir İtalyan şirketinin tesislerini ziyaret için helikoptere binen Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nde çalışan Arif Cez, İlker Uçak, Altuğ Erbil ve Serhat Kenar kazada yaşamını yitirmişti.Kazayla ilgili İtalyan Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı'nın (ANSV) A119 Koala tipi helikopterin 9 Haziran'da yaptığı kazaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.
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bülent eczacıbaşı, eczacıbaşı grup, italya, helikopter

Bülent Eczacıbaşı'ndan İtalya'daki helikopter kazasına ilişkin açıklama: Acımız çok büyük

17:38 11.06.2022
© AAİtalya'ya helikopterin kaybolduğu bölgeye giden Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve holdingin üst düzey yöneticileri, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ile arama çalışmalarını yakından takip ediyor.
İtalya'ya helikopterin kaybolduğu bölgeye giden Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve holdingin üst düzey yöneticileri, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ile arama çalışmalarını yakından takip ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
© AA
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Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İtalya'daki helikopter kazasında Eczacıbaşı Topluluğu olarak dört arkadaşlarını kaybettiklerini, acılarının çok büyük olduğunu söyledi.
Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nde görev yapan dört kişinin hayatını kaybettiği İtalya'daki helikopter kazasına ilişkin, Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.
Helikopteri arama çalışmaları sırasında iyi haber beklediklerini aktaran Eczacıbaşı, şunları söyledi:
"1-2 saat öncesine kadar bir ümitle bekledik. Aramalar üç gündür sürüyordu. Sonunda helikopterin enkazına ulaşıldı. Maalesef, 7 yolcunun da hayatlarını kaybetmiş olduğu saptandı. Biz de dört arkadaşımızı maalesef bu kazada kaybettik. Dört tane çok genç, çok başarılı, pırıl pırıl genç arkadaşımızı maalesef kaybettik. Acımız çok büyük. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine de başsağlığı, sabırlar diliyorum."
Cenazelerin Türkiye'ye ne zaman getirileceğine de ilişkin Eczacıbaşı, işlemlerin sürdüğünü en kısa zamanda sonuçlanacağını tahmin ettiğini ifade etti.
Eczacıbaşı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük'e ve tüm Bakanlık mensuplarına olayın en başından bu yana verdikleri büyük destek ve yakın ilgileri nedeniyle teşekkür etti.
Bülent Eczacıbaşı, İtalyan makamlarının da ellerindeki tüm imkanları kullanarak aramayı sonuçlandırdıklarını belirterek, onlara da teşekkür borçlu olduklarını söyledi.
İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 4'ü Türk 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. İtalyan güvenlik güçleri, helikopterin enkazını bu sabah 1922 metre yükseklikte tespit etmiş ve kısa süre sonra kazadan kurtulan olmadığı açıklanmıştı.
Temizlik ürünleri fuarı için İtalya'da bulunan ve bir İtalyan şirketinin tesislerini ziyaret için helikoptere binen Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nde çalışan Arif Cez, İlker Uçak, Altuğ Erbil ve Serhat Kenar kazada yaşamını yitirmişti.
Kazayla ilgili İtalyan Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı'nın (ANSV) A119 Koala tipi helikopterin 9 Haziran'da yaptığı kazaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.
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