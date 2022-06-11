https://tr.sputniknews.com/20220611/okulda-etkinlige-artik-mudur-izni-gerekecek-1057267702.html
Okul etkinlikleri için artık müdür izni gerekecek
Okul etkinlikleri için artık müdür izni gerekecek
Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair yönetmelik dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, okul aile birlikleri... 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T09:53+0300
2022-06-11T09:53+0300
2022-06-11T09:53+0300
türkiye
okul
müdür
etkinlik
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Faaliyet içerikleri öğrencilerin bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimleri ile Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine aykırı olmayacak şekilde planlanacak. Hazırlanan seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, defile, sergi, kermes ve benzeri faaliyetler, sosyal etkinlikler kurulu tarafından incelenecek ve okul müdürünün onayı ile gerçekleştirilecek. Müdür, etkinlikle iş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğunu denetleyecek.Manevi değerler vurgusuBir dizi temasta bulunmak için Bursa’da bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir okulda düzenlenen etkinlikte dansözün sahne aldığı olaya dikkat çekerek, artık etkinliklerin okul müdüründen izinli yapılacağını kaydetti.Özer, şunları söyledi: “Okul aile birliklerimiz, okul müdüründen herhangi bir izin almadan etkinlik düzenleyebiliyordu. Yaptığımız değişiklikle, okul aile birliklerinin yapmış olduğu tüm sosyal etkinliklerde mutlaka okul müdüründen izin alınacak. Ülkemizin milli ve manevi değerlerine tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz.”
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okul, müdür, etkinlik
Okul etkinlikleri için artık müdür izni gerekecek
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Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair yönetmelik dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, okul aile birlikleri tarafından gerçekleştirilecek tüm faaliyetler, 1739 sayılı Kanunda yer alan Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uygun olarak düzenlenecek.
Faaliyet içerikleri öğrencilerin bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimleri ile Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine aykırı olmayacak şekilde planlanacak. Hazırlanan seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, defile, sergi, kermes ve benzeri faaliyetler, sosyal etkinlikler kurulu tarafından incelenecek ve okul müdürünün onayı ile gerçekleştirilecek. Müdür, etkinlikle iş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğunu denetleyecek.
Manevi değerler vurgusu
Bir dizi temasta bulunmak için Bursa’da bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir okulda düzenlenen etkinlikte dansözün sahne aldığı olaya dikkat çekerek, artık etkinliklerin okul müdüründen izinli yapılacağını kaydetti.
Özer, şunları söyledi: “Okul aile birliklerimiz, okul müdüründen herhangi bir izin almadan etkinlik düzenleyebiliyordu. Yaptığımız değişiklikle, okul aile birliklerinin yapmış olduğu tüm sosyal etkinliklerde mutlaka okul müdüründen izin alınacak. Ülkemizin milli ve manevi değerlerine tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz.”