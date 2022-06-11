https://tr.sputniknews.com/20220611/sarigul-avrupanin-simarik-cocugu-yunanistan-bilsin-ki-onlarin-nufusu-kadar-multeciye-biz-bakiyoruz-1057275280.html
Sarıgül: Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan bilsin ki onların nüfusu kadar mülteciye biz bakıyoruz
Sarıgül: Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan bilsin ki onların nüfusu kadar mülteciye biz bakıyoruz
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan bilsin ki onların nüfusu kadar biz mülteciye bakıyoruz “... 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T14:28+0300
2022-06-11T14:28+0300
2022-06-11T14:28+0300
türkiye
yunan
yunanistan
atina
izmir
istanbul
9 eylül
ab
ak parti
chp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1d/1048427920_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_ee9160973084b524ef8eac05f53d1ffc.jpg
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İl Başkanları toplantısı öncesi basın açıklaması yaptı. Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen programa Türkiye’nin 81 ilinde bulunan parti il başkanları katıldı. 'Atina’ya İstanbul köprüleri uzak ama İzmir’e Atina çok yakın'Programda konuşan Sarıgül, Yunanistan için Avrupa’nın şımarık çocuğu benzetmesini yaparak, “Bayrağımız adına üzüldüm, toprağımız adına üzüldüm benim cennet vatanıma atalarımın dedelerimin ecdadlarımızın kanlarıyla yoğrulan benim cennet vatanıma Yunanistan’dan bir generalin laf uzatması ağrıma gitti. O general diyor ki, İstanbul da ki köprüleri bombalayacağız. Bende buradan diyorum ki ey general artık Türkiye Değişim Partisi var ne Amerika, ne Rusya ‘Tam bağımsız Türkiye’. Buradan o Yunan generale diyorum ki 9 Eylül’de İzmir’den sizi nasıl gönderdiysek, Atina’ya İstanbul köprüleri uzak ama İzmir’e Atina çok yakın. Şunu unutmayın ki Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan bilsin ki onların nüfusu kadar biz mülteciye bakıyoruz. Yunanistan bilsin ki Türkiye topraklarında bayrağımıza, toprağımıza gasp edenler olursa bütün Cumhuriyet Halk Partililer, bütün AK Partililer, bütün Milliyetçi Hareket Partililer, Türkiye Değişim Partilileri hep beraber el ele, kol kola omuz omuza oluruz” ifadelerine yer verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220610/tdp-genel-baskani-sarigul-turkiye-iki-ittifaka-mahkum-degildir--1057257834.html
türkiye
yunanistan
atina
izmir
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1d/1048427920_144:0:1008:648_1920x0_80_0_0_6cb9363253df5a9a2ac5e98287bfa865.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yunan, yunanistan, atina, izmir, istanbul, 9 eylül, ab, ak parti, chp, mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi (tdp)
Sarıgül: Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan bilsin ki onların nüfusu kadar mülteciye biz bakıyoruz
Abone ol
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan bilsin ki onların nüfusu kadar biz mülteciye bakıyoruz “ dedi.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İl Başkanları toplantısı öncesi basın açıklaması yaptı. Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen programa Türkiye’nin 81 ilinde bulunan parti il başkanları katıldı.
'Atina’ya İstanbul köprüleri uzak ama İzmir’e Atina çok yakın'
Programda konuşan Sarıgül, Yunanistan için Avrupa’nın şımarık çocuğu benzetmesini yaparak, “Bayrağımız adına üzüldüm, toprağımız adına üzüldüm benim cennet vatanıma atalarımın dedelerimin ecdadlarımızın kanlarıyla yoğrulan benim cennet vatanıma Yunanistan’dan bir generalin laf uzatması ağrıma gitti. O general diyor ki, İstanbul da ki köprüleri bombalayacağız. Bende buradan diyorum ki ey general artık Türkiye Değişim Partisi var ne Amerika, ne Rusya ‘Tam bağımsız Türkiye’. Buradan o Yunan generale diyorum ki 9 Eylül’de İzmir’den sizi nasıl gönderdiysek, Atina’ya İstanbul köprüleri uzak ama İzmir’e Atina çok yakın. Şunu unutmayın ki Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan bilsin ki onların nüfusu kadar biz mülteciye bakıyoruz. Yunanistan bilsin ki Türkiye topraklarında bayrağımıza, toprağımıza gasp edenler olursa bütün Cumhuriyet Halk Partililer, bütün AK Partililer, bütün Milliyetçi Hareket Partililer, Türkiye Değişim Partilileri hep beraber el ele, kol kola omuz omuza oluruz” ifadelerine yer verdi.