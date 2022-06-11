https://tr.sputniknews.com/20220611/sultangazide-cocuk-kacirma-olayi-tiktok-kurgusu-cikti-1057264164.html
Sultangazi'de 'çocuk kaçırma' sanıldı, TikTok kurgusu çıktı
Sultangazi'de 'çocuk kaçırma' sanıldı, TikTok kurgusu çıktı
Sultangazi'de bagajdaki 2 çocuğu darp eden minibüs sürücü ve yanındaki 2 kişi daha sonra uzaklaştı. Mahallenin sokağa döküldüğü olayın Tiktok videosu için... 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T01:42+0300
2022-06-11T01:42+0300
2022-06-11T01:47+0300
türkiye
emniyet
polis
çocuk
sultangazi
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İstanbul Sultangazi'de dün yaşanan olayda, iddiaya göre sokağa hızla girerek turlayan bir minibüs, kısa süre sonra durdu. Araçtan inen sürücü ve yanındaki iki kişi bagaj kapısını açtıkları minibüsün içindeki 2 çocuğu darp etmeye başladı. Vatandaşların çocukların kaçırıldığını düşünmesi üzerine polis ekiplerine haber verilirken, sürücü ve yanındaki arkadaşları aynı araç ile hızla bölgeden kaçarak uzaklaştı.Kısa süre içinde olay yerine ulaşan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaçan şahısların yakalanması için bölgedeki güvenlik kameralarını izleyip aracın plakasını tespit etti. Şahısların yakalamak için çalışma başlatılırken gerçek ise daha sonra anlaşıldı. Şahısların ifadelerinde TikTok uygulaması için video çektiklerini ve mahalle halkının konuyu yanlış anladıklarını belirttikleri ifade edildi.
türkiye
sultangazi
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emniyet, polis, çocuk, sultangazi
Sultangazi'de 'çocuk kaçırma' sanıldı, TikTok kurgusu çıktı
01:42 11.06.2022 (güncellendi: 01:47 11.06.2022) Abone ol
Sultangazi'de bagajdaki 2 çocuğu darp eden minibüs sürücü ve yanındaki 2 kişi daha sonra uzaklaştı. Mahallenin sokağa döküldüğü olayın Tiktok videosu için kurgulandığı belirtildi.
İstanbul Sultangazi'de dün yaşanan olayda, iddiaya göre sokağa hızla girerek turlayan bir minibüs, kısa süre sonra durdu.
Araçtan inen sürücü ve yanındaki iki kişi bagaj kapısını açtıkları minibüsün içindeki 2 çocuğu darp etmeye başladı. Vatandaşların çocukların kaçırıldığını düşünmesi üzerine polis ekiplerine haber verilirken, sürücü ve yanındaki arkadaşları aynı araç ile hızla bölgeden kaçarak uzaklaştı.
Kısa süre içinde olay yerine ulaşan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaçan şahısların yakalanması için bölgedeki güvenlik kameralarını izleyip aracın plakasını tespit etti.
Şahısların yakalamak için çalışma başlatılırken gerçek ise daha sonra anlaşıldı. Şahısların ifadelerinde TikTok uygulaması için video çektiklerini ve mahalle halkının konuyu yanlış anladıklarını belirttikleri ifade edildi.