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SON DAKİKA I Tüketici kredilerine yeni düzenleme
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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220611/tuketici-kredilerine-yeni-duzenleme-1057263209.html
Tüketici kredilerinde vergi artırıldı
Tüketici kredilerinde vergi artırıldı
Tüketici kredilerinde yüzde 5 olan banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 10'a çıkarıldı. Karar, kredi maliyetlerini faiz oranlarında değişiklik olmasa... 11.06.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
türkiye
tüketici güven endeksi
tüketim
resmi gazete
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Resmi Gazete'de yayımlanan 31863 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tüketici kredilerinde yüzde 5 olarak uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı yüzde 10'a çıkarıldı.Karar, kredi maliyetlerini faiz oranlarında değişiklik olmasa bile 1,3 puan artıracak.
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türkiye, tüketici güven endeksi, tüketim, resmi gazete

Tüketici kredilerinde vergi artırıldı

01:12 11.06.2022 (güncellendi: 01:23 11.06.2022)
© AA Resmi Gazete
 Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
© AA
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Tüketici kredilerinde yüzde 5 olan banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 10'a çıkarıldı. Karar, kredi maliyetlerini faiz oranlarında değişiklik olmasa bile 1.3 puan artıracak.
Resmi Gazete'de yayımlanan 31863 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tüketici kredilerinde yüzde 5 olarak uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı yüzde 10'a çıkarıldı.
Karar, kredi maliyetlerini faiz oranlarında değişiklik olmasa bile 1,3 puan artıracak.
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