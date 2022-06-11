https://tr.sputniknews.com/20220611/tuketici-kredilerine-yeni-duzenleme-1057263209.html
Tüketici kredilerinde vergi artırıldı
Tüketici kredilerinde vergi artırıldı
Tüketici kredilerinde yüzde 5 olan banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 10'a çıkarıldı. Karar, kredi maliyetlerini faiz oranlarında değişiklik olmasa... 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T01:12+0300
2022-06-11T01:12+0300
2022-06-11T01:23+0300
ekonomi
türkiye
tüketici güven endeksi
tüketim
resmi gazete
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0e/1044267021_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e953b0531f69e4d49e1ca447fad38c4d.jpg
Resmi Gazete'de yayımlanan 31863 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tüketici kredilerinde yüzde 5 olarak uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı yüzde 10'a çıkarıldı.Karar, kredi maliyetlerini faiz oranlarında değişiklik olmasa bile 1,3 puan artıracak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0e/1044267021_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_9c1cd24e9c82a1a9f4c2ea478e8a489a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, tüketici güven endeksi, tüketim, resmi gazete
Tüketici kredilerinde vergi artırıldı
01:12 11.06.2022 (güncellendi: 01:23 11.06.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Tüketici kredilerinde yüzde 5 olan banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 10'a çıkarıldı. Karar, kredi maliyetlerini faiz oranlarında değişiklik olmasa bile 1.3 puan artıracak.
Resmi Gazete'de yayımlanan 31863 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tüketici kredilerinde yüzde 5 olarak uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı yüzde 10'a çıkarıldı.
Karar, kredi maliyetlerini faiz oranlarında değişiklik olmasa bile 1,3 puan artıracak.