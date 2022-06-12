https://tr.sputniknews.com/20220612/avustralya-fransaya-835-milyon-dolar-tazminat-odeyecek--1057298929.html

Avustralya, Fransa'ya 835 milyon dolar tazminat ödeyecek

Avustralya, Fransa'ya 835 milyon dolar tazminat ödeyecek

Avustralya hükümeti, geçen yıl 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltının yapımı için 90 milyar dolarlık sözleşmeyi feshetmesi ardından, Fransız gemi inşa... 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T06:30+0300

2022-06-12T06:30+0300

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dünya

avustralya

fransa

anthony albanese

emmanuel macron

aukus

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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yaptığı açıklamada, ülkesinin ulusal çıkarları için Fransa ile olan sorunları çözüme kavuşturmak gerektiğine değindi. Albanese, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris'i ziyaret etme yönündeki davetini kabul etmeyi dört gözle beklediğini söyledi. Avustralya'nın, geçen yıl 90 milyar dolar karşılığında 12 denizaltı satın alacağı sözleşmeyi iptal etmesi ardından, Fransız gemi inşa şirketi Naval Group'a 835 milyon dolar tazminat ödeyeceği de kaydedildi. Avustralya, 2016'da Fransız Naval Group ile imzaladığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltının yapımını öngören 90 milyar Avustralya doları tutarındaki sözleşmeyi Eylül 2021'de iptal etmiş, İngiltere ve ABD ile AUKUS olarak bilinen savunma anlaşmasını imzalamıştı. Sözleşmenin iptali Fransa ile Avustralya arasında krize yol açmış, Fransa AUKUS'a tepki olarak Canberra ve Washington büyükelçilerini geri çekmişti.

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avustralya, fransa, anthony albanese, emmanuel macron, aukus