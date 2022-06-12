https://tr.sputniknews.com/20220612/avustralya-fransaya-835-milyon-dolar-tazminat-odeyecek--1057298929.html
Avustralya, Fransa'ya 835 milyon dolar tazminat ödeyecek
Avustralya, Fransa'ya 835 milyon dolar tazminat ödeyecek
Avustralya hükümeti, geçen yıl 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltının yapımı için 90 milyar dolarlık sözleşmeyi feshetmesi ardından, Fransız gemi inşa... 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T06:30+0300
2022-06-12T06:30+0300
2022-06-12T06:30+0300
dünya
avustralya
fransa
anthony albanese
emmanuel macron
aukus
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1057299012_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3029a02f2659529a55f9d0abc17289a5.jpg
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yaptığı açıklamada, ülkesinin ulusal çıkarları için Fransa ile olan sorunları çözüme kavuşturmak gerektiğine değindi. Albanese, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris'i ziyaret etme yönündeki davetini kabul etmeyi dört gözle beklediğini söyledi. Avustralya'nın, geçen yıl 90 milyar dolar karşılığında 12 denizaltı satın alacağı sözleşmeyi iptal etmesi ardından, Fransız gemi inşa şirketi Naval Group'a 835 milyon dolar tazminat ödeyeceği de kaydedildi. Avustralya, 2016'da Fransız Naval Group ile imzaladığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltının yapımını öngören 90 milyar Avustralya doları tutarındaki sözleşmeyi Eylül 2021'de iptal etmiş, İngiltere ve ABD ile AUKUS olarak bilinen savunma anlaşmasını imzalamıştı. Sözleşmenin iptali Fransa ile Avustralya arasında krize yol açmış, Fransa AUKUS'a tepki olarak Canberra ve Washington büyükelçilerini geri çekmişti.
avustralya
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1057299012_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b095e676c62ca8e451d43483f3859465.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avustralya, fransa, anthony albanese, emmanuel macron, aukus
Avustralya, Fransa'ya 835 milyon dolar tazminat ödeyecek
Abone ol
Avustralya hükümeti, geçen yıl 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltının yapımı için 90 milyar dolarlık sözleşmeyi feshetmesi ardından, Fransız gemi inşa şirketi Naval Group'a 835 milyon dolar tazminat ödeyecek.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yaptığı açıklamada, ülkesinin ulusal çıkarları için Fransa ile olan sorunları çözüme kavuşturmak gerektiğine değindi.
Albanese, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris'i ziyaret etme yönündeki davetini kabul etmeyi dört gözle beklediğini söyledi. Avustralya'nın, geçen yıl 90 milyar dolar karşılığında 12 denizaltı satın alacağı sözleşmeyi iptal etmesi ardından, Fransız gemi inşa şirketi Naval Group'a 835 milyon dolar tazminat ödeyeceği de kaydedildi.
Avustralya, 2016'da Fransız Naval Group ile imzaladığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltının yapımını öngören 90 milyar Avustralya doları tutarındaki sözleşmeyi Eylül 2021'de iptal etmiş, İngiltere ve ABD ile AUKUS olarak bilinen savunma anlaşmasını imzalamıştı.
Sözleşmenin iptali Fransa ile Avustralya arasında krize yol açmış, Fransa AUKUS'a tepki olarak Canberra ve Washington büyükelçilerini geri çekmişti.