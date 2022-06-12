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https://tr.sputniknews.com/20220612/brezilyadaki-ilk-maymun-cicegi-virusu-hastasi-vucudumda-60tan-fazla-yara-saydim-1057306147.html
Brezilya'daki ilk maymun çiçeği virüsü hastası: Vücudumda 60'tan fazla yara saydım
Brezilya'daki ilk maymun çiçeği virüsü hastası: Vücudumda 60'tan fazla yara saydım
Brezilya'daki ilk maymun çiçeği virüsü hastasının tedavisi sürüyor. Karantinada tutulduğu sağlık kuruluşundan açıklamalarda bulunan 41 yaşındaki hasta, kendini... 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T10:02+0300
2022-06-12T10:02+0300
dünya
maymun çiçeği virüsü
brezilya
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Brezilya'da maymun çiçeği virüsü teşhisi konulan ilk hasta, 6 Haziran'dan bu yana tedavisinin sürdüğü Emilio Ribas Enfeksiyon Enstitüsü'nden açıklamalarda bulundu. Adı açıklanmayan 41 yaşındaki hasta, vücudunda 60'tan fazla yara saydığını, sakin olduğunu ve dışarı çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.Hastalığı Avrupa'da kapan hasta, G1 haber sitesine verdiği demeçte, "Mükemmel doktorlar ilgileniyor. En iyi koruma, doğru bilgidir. Ben bilimin tarafındayım, araştırmalara dahil edilmeyi onaylıyorum" dedi. Hastalığın hafif ateş, yorgunluk, baş ağrısı ve gözlerinin arka kısmında ağrıyla kendini hissettirdiğini ama şimdi durumunun iyi olduğunu belirten hasta, yaraların iyileşmesini bekliyor. Brezilya Sağlık Bakanlığı ülke genelinde sekiz olası vakayı daha incelemeye aldı.
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maymun çiçeği virüsü, brezilya

Brezilya'daki ilk maymun çiçeği virüsü hastası: Vücudumda 60'tan fazla yara saydım

10:02 12.06.2022
© AFP 2022 / ANDREA MAENNELMaymun çiçeği virüsü
Maymun çiçeği virüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
© AFP 2022 / ANDREA MAENNEL
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Brezilya'daki ilk maymun çiçeği virüsü hastasının tedavisi sürüyor. Karantinada tutulduğu sağlık kuruluşundan açıklamalarda bulunan 41 yaşındaki hasta, kendini iyi hissettiğini ve bilime güvenmenin en doğrusu olacağını söyledi.
Brezilya'da maymun çiçeği virüsü teşhisi konulan ilk hasta, 6 Haziran'dan bu yana tedavisinin sürdüğü Emilio Ribas Enfeksiyon Enstitüsü'nden açıklamalarda bulundu. Adı açıklanmayan 41 yaşındaki hasta, vücudunda 60'tan fazla yara saydığını, sakin olduğunu ve dışarı çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.
Hastalığı Avrupa'da kapan hasta, G1 haber sitesine verdiği demeçte, "Mükemmel doktorlar ilgileniyor. En iyi koruma, doğru bilgidir. Ben bilimin tarafındayım, araştırmalara dahil edilmeyi onaylıyorum" dedi.
Hastalığın hafif ateş, yorgunluk, baş ağrısı ve gözlerinin arka kısmında ağrıyla kendini hissettirdiğini ama şimdi durumunun iyi olduğunu belirten hasta, yaraların iyileşmesini bekliyor.
Brezilya Sağlık Bakanlığı ülke genelinde sekiz olası vakayı daha incelemeye aldı.
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