https://tr.sputniknews.com/20220612/brezilyadaki-ilk-maymun-cicegi-virusu-hastasi-vucudumda-60tan-fazla-yara-saydim-1057306147.html

Brezilya'daki ilk maymun çiçeği virüsü hastası: Vücudumda 60'tan fazla yara saydım

Brezilya'daki ilk maymun çiçeği virüsü hastası: Vücudumda 60'tan fazla yara saydım

Brezilya'daki ilk maymun çiçeği virüsü hastasının tedavisi sürüyor. Karantinada tutulduğu sağlık kuruluşundan açıklamalarda bulunan 41 yaşındaki hasta, kendini... 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T10:02+0300

2022-06-12T10:02+0300

2022-06-12T10:02+0300

dünya

maymun çiçeği virüsü

brezilya

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Brezilya'da maymun çiçeği virüsü teşhisi konulan ilk hasta, 6 Haziran'dan bu yana tedavisinin sürdüğü Emilio Ribas Enfeksiyon Enstitüsü'nden açıklamalarda bulundu. Adı açıklanmayan 41 yaşındaki hasta, vücudunda 60'tan fazla yara saydığını, sakin olduğunu ve dışarı çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.Hastalığı Avrupa'da kapan hasta, G1 haber sitesine verdiği demeçte, "Mükemmel doktorlar ilgileniyor. En iyi koruma, doğru bilgidir. Ben bilimin tarafındayım, araştırmalara dahil edilmeyi onaylıyorum" dedi. Hastalığın hafif ateş, yorgunluk, baş ağrısı ve gözlerinin arka kısmında ağrıyla kendini hissettirdiğini ama şimdi durumunun iyi olduğunu belirten hasta, yaraların iyileşmesini bekliyor. Brezilya Sağlık Bakanlığı ülke genelinde sekiz olası vakayı daha incelemeye aldı.

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maymun çiçeği virüsü, brezilya