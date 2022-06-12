https://tr.sputniknews.com/20220612/dunyanin-en-buyuk-arenasi-la-plaza-mexicoda-boga-guresleri-yasaklandi-1057298809.html

Dünyanın en büyük arenası La Plaza Mexico'da boğa güreşleri yasaklandı

Dünyanın en büyük arenası La Plaza Mexico'da boğa güreşleri yasaklandı

Meksika'da federal bir mahkeme Mexico City'de bulunan ve dünyanın en büyük boğa güreşi arenası olan La Plaza Mexico'da boğa güreşlerinin süresiz olarak askıya... 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T06:17+0300

2022-06-12T06:17+0300

2022-06-12T06:17+0300

dünya

meksika

boğa güreşi

yasak

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Meksika'da dünyanın en büyük arenası La Plaza Mexico'da boğa güreşleri yasaklandı. Just Justice adlı sivil toplum örgütü tarafından açılan dava sonucunda yasaklama kararının hayvanlara kötü muamele yapılması sebebiyle alındığı belirtildi. Dava yargıcı Jonathan Bass, alınan karar sayesinde boğa güreşleri sebebiyle hayvanların zalimce muamele görmesine, acı çekmesine ve haksızca öldürülmesine karşı koyma yetkisi kazandığını belirtti. La Plaza Mexico Arenası yönetimi ise karardan sonra yaptığı açıklamada, boğa güreşinin Meksika gelenek ve göreneklerinin bir parçası olduğunu iddia ederek sözde toplum yararına olan bu geleneği savunmak için tüm yasal yolları deneyeceklerini açıkladı. Açıklamada ayrıca La Plaza Mexico'da boğa güreşi dışındaki tüm etkinliklerin devam edeceği belirtildi. Meksika’da daha önce Sonora, Guerrero, Coahuila ve Quintana Roo eyaletlerinde boğa güreşi etkinlikleri yasaklanmıştı.

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