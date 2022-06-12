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Dünyanın en büyük arenası La Plaza Mexico'da boğa güreşleri yasaklandı
Dünyanın en büyük arenası La Plaza Mexico'da boğa güreşleri yasaklandı
Meksika'da federal bir mahkeme Mexico City'de bulunan ve dünyanın en büyük boğa güreşi arenası olan La Plaza Mexico'da boğa güreşlerinin süresiz olarak askıya... 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T06:17+0300
2022-06-12T06:17+0300
dünya
meksika
boğa güreşi
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Meksika'da dünyanın en büyük arenası La Plaza Mexico'da boğa güreşleri yasaklandı. Just Justice adlı sivil toplum örgütü tarafından açılan dava sonucunda yasaklama kararının hayvanlara kötü muamele yapılması sebebiyle alındığı belirtildi. Dava yargıcı Jonathan Bass, alınan karar sayesinde boğa güreşleri sebebiyle hayvanların zalimce muamele görmesine, acı çekmesine ve haksızca öldürülmesine karşı koyma yetkisi kazandığını belirtti. La Plaza Mexico Arenası yönetimi ise karardan sonra yaptığı açıklamada, boğa güreşinin Meksika gelenek ve göreneklerinin bir parçası olduğunu iddia ederek sözde toplum yararına olan bu geleneği savunmak için tüm yasal yolları deneyeceklerini açıkladı. Açıklamada ayrıca La Plaza Mexico'da boğa güreşi dışındaki tüm etkinliklerin devam edeceği belirtildi. Meksika’da daha önce Sonora, Guerrero, Coahuila ve Quintana Roo eyaletlerinde boğa güreşi etkinlikleri yasaklanmıştı.
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meksika, boğa güreşi, yasak

Dünyanın en büyük arenası La Plaza Mexico'da boğa güreşleri yasaklandı

06:17 12.06.2022
© AAİspanya'da boğa güreşi
İspanya'da boğa güreşi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
© AA
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Meksika'da federal bir mahkeme Mexico City'de bulunan ve dünyanın en büyük boğa güreşi arenası olan La Plaza Mexico'da boğa güreşlerinin süresiz olarak askıya alındığını açıkladı.
Meksika'da dünyanın en büyük arenası La Plaza Mexico'da boğa güreşleri yasaklandı.
Just Justice adlı sivil toplum örgütü tarafından açılan dava sonucunda yasaklama kararının hayvanlara kötü muamele yapılması sebebiyle alındığı belirtildi.
Dava yargıcı Jonathan Bass, alınan karar sayesinde boğa güreşleri sebebiyle hayvanların zalimce muamele görmesine, acı çekmesine ve haksızca öldürülmesine karşı koyma yetkisi kazandığını belirtti.
La Plaza Mexico Arenası yönetimi ise karardan sonra yaptığı açıklamada, boğa güreşinin Meksika gelenek ve göreneklerinin bir parçası olduğunu iddia ederek sözde toplum yararına olan bu geleneği savunmak için tüm yasal yolları deneyeceklerini açıkladı. Açıklamada ayrıca La Plaza Mexico'da boğa güreşi dışındaki tüm etkinliklerin devam edeceği belirtildi.
Meksika’da daha önce Sonora, Guerrero, Coahuila ve Quintana Roo eyaletlerinde boğa güreşi etkinlikleri yasaklanmıştı.
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