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https://tr.sputniknews.com/20220612/irakta-muhalefet-saflarina-gececegini-aciklayan-sadr-milletvekillerine-istifa-talimati-verdi-1057320523.html
Irak’ta muhalefet saflarına geçeceğini açıklayan Sadr, milletvekillerine istifa talimatı verdi
Irak’ta muhalefet saflarına geçeceğini açıklayan Sadr, milletvekillerine istifa talimatı verdi
Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, kendisine bağlı milletvekillerinden istifa etmelerini istedi. 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T20:12+0300
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dünya
irak
mukteda el-sadr
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Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, 329 sandalyeli mecliste sayısı 75 olan Sadr Grubu vekillerine, istifalarını Meclis Başkanı'na sunmaları çağrısı yaptı.Sadr, 3 gün önce mecliste muhalefet saflarına geçeceklerini duyurmuş ve vekillerinin istifa dilekçelerini de hazırlamalarını istemişti.Mukteda Sadr, Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Meclisteki Sünni çatı kuruluş Egemenlik Koalisyonu ile hükümeti oluşturmak için üçlü ittifak kurmuştu.Irak’ta Ekim 2021’de yapılan genel seçimlerde Sadr’ın grubu 329 sandalyeli Meclisin birinci partisi olmuştu. Ancak İran’a yakın Şii çatı kuruluş ile Sadr arasında hükümetin kurulması konusundaki anlaşmazlıklar sürüyor.Yaşanan Şii-Şii anlaşmazlığı ülkede siyasi tıkanıklığa ve yeni hükümetin kurulamamasına neden oluyor.
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irak, mukteda el-sadr, sadr hareketi

Irak’ta muhalefet saflarına geçeceğini açıklayan Sadr, milletvekillerine istifa talimatı verdi

20:12 12.06.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIIrak, seçim, sadr
Irak, seçim, sadr - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, kendisine bağlı milletvekillerinden istifa etmelerini istedi.
Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, 329 sandalyeli mecliste sayısı 75 olan Sadr Grubu vekillerine, istifalarını Meclis Başkanı'na sunmaları çağrısı yaptı.
Sadr, 3 gün önce mecliste muhalefet saflarına geçeceklerini duyurmuş ve vekillerinin istifa dilekçelerini de hazırlamalarını istemişti.
Mukteda Sadr, Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Meclisteki Sünni çatı kuruluş Egemenlik Koalisyonu ile hükümeti oluşturmak için üçlü ittifak kurmuştu.
Irak’ta Ekim 2021’de yapılan genel seçimlerde Sadr’ın grubu 329 sandalyeli Meclisin birinci partisi olmuştu. Ancak İran’a yakın Şii çatı kuruluş ile Sadr arasında hükümetin kurulması konusundaki anlaşmazlıklar sürüyor.
Yaşanan Şii-Şii anlaşmazlığı ülkede siyasi tıkanıklığa ve yeni hükümetin kurulamamasına neden oluyor.
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