https://tr.sputniknews.com/20220612/kemer-belediye-baskani-topaloglunun-ogluna-silahli-saldiri-1057312879.html

Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu'nun oğluna silahlı saldırı

Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu'nun oğluna silahlı saldırı

Antalya'nın Kemer ilçesinin Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun oğlu Osman Topaloğlu'na, dün işlettiği su sporları merkezinde silahlı saldırı düzenlendi... 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T13:23+0300

2022-06-12T13:23+0300

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antalya

türkiye

silahlı saldırı

kemer

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Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun oğlu Osman Topaloğlu'nun işlettiği 5 yıldızlı bir otelin su sporları merkezinde saat 20.00 sıralarında silahlı saldırı olduğu bilgisini alan jandarma ekipleri, olay yerine hareket etti. 4 el ateş edilen silahlı saldırıdan Topaloğlu'nun yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli E.E.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

antalya

türkiye

kemer

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antalya, silahlı saldırı, kemer