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https://tr.sputniknews.com/20220612/kemer-belediye-baskani-topaloglunun-ogluna-silahli-saldiri-1057312879.html
Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu'nun oğluna silahlı saldırı
Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu'nun oğluna silahlı saldırı
Antalya'nın Kemer ilçesinin Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun oğlu Osman Topaloğlu'na, dün işlettiği su sporları merkezinde silahlı saldırı düzenlendi... 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T13:23+0300
2022-06-12T13:39+0300
antalya
türkiye
silahlı saldırı
kemer
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Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun oğlu Osman Topaloğlu'nun işlettiği 5 yıldızlı bir otelin su sporları merkezinde saat 20.00 sıralarında silahlı saldırı olduğu bilgisini alan jandarma ekipleri, olay yerine hareket etti. 4 el ateş edilen silahlı saldırıdan Topaloğlu'nun yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli E.E.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
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antalya, silahlı saldırı, kemer

Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu'nun oğluna silahlı saldırı

13:23 12.06.2022 (güncellendi: 13:39 12.06.2022)
© DHANecati Topaloğlu'nun oğlu Osman Topaloğlu
Necati Topaloğlu'nun oğlu Osman Topaloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
© DHA
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Antalya'nın Kemer ilçesinin Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun oğlu Osman Topaloğlu'na, dün işlettiği su sporları merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Topaloğlu saldırıyı yara almadan atlatırken, şüpheli E.E., gözaltına alındı.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun oğlu Osman Topaloğlu'nun işlettiği 5 yıldızlı bir otelin su sporları merkezinde saat 20.00 sıralarında silahlı saldırı olduğu bilgisini alan jandarma ekipleri, olay yerine hareket etti. 4 el ateş edilen silahlı saldırıdan Topaloğlu'nun yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli E.E.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
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